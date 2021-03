Barcelona-Test: Grandiose Bestzeit für Domi Aegerter

Das war ein Einstand nach Maß in der Supersport-WM: Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) fuhr am ersten von zwei Testtagen auf dem Circuit de Catalunya die schnellste Zeit und sich damit in den Kreis der Favoriten.

«Wir haben bereits am ersten Tag gesehen, dass er sehr, sehr, sehr schnell Motorradfahren kann», lobte Ten-Kate-Teammanager Kervin Bos Neuzugang Dominique Aegerter während des Shake-downs mit der Yamaha R6 vergangene Woche in Almeria.



Bis auf Philipp Öttl (Kawasaki Puccetti) sind alle hochgehandelten Piloten während des zweitägigen Tests auf dem Catalunya-Circuit in Montmelo dabei, die Leistungen von Aegerter haben also Aussagekraft.



Zugute kommt ihm, dass er die Rennstrecke nahe Barcelona aus zahlreichen Grand-Prix-Jahren bestens kennt, die Supersport-WM fuhr 2020 zum ersten Mal dort. Dafür sind das Team, das Motorrad und die Reifen neu für ihn.

In der ersten von vier Test-Sessions am Montag sorgte Aegerter mit beeindruckenden 1:45,262 min für die Bestzeit.



Zum Vergleich:



Schnellste Rennrunde: Andrea Locatelli (2020), Yamaha, 1:45,869 min



Pole-Rekord: Andrea Locatelli (2020), Yamaha, 1:44,958 min



Allerdings gilt es zu beachten, dass seit dem letzten SBK-Event Kurve 10 umgebaut wurde. Die Fahrer sprechen davon, dass sich die Rundenzeit dadurch um zirka eine halbe Sekunde verringert.

In der zweiten Session am Montagnachmittag konnten sich während der ersten Stunde zwar zahlreiche Piloten deutlich verbessern, an Aegerters Zeit kam aber keiner heran. Immerhin: Federico Caricasulo (GMT94 Yamaha) konnte als Zweiter den Rückstand bis auf 0,208 sec reduzieren, in der ersten Session lag der Schweizer über eine halbe Sekunde voraus.



25 min vor Testende kam Caricasulo bis auf 0,034 sec an Aegerter heran und übernahm zehn Minuten später mit 1:44,883 min die Führung. 2 min vor Ende konterte der Rohrbacher aus dem Kanton Bern und steigerte sich auf 1:44,603 min!

Aegerters Zeit wurde nicht mehr unterboten, dem Zweitplatzierten Caricasulo nahm er 0,280 sec ab, dem Dritten Jules Cluzel 0,716 sec. Nur diese beiden blieben unter einer Sekunde Rückstand zum Rookie an der Spitze.

Steven Odendaal aus dem Weltmeister-Team Bardahl Evan Bros Yamaha belegte Rang 4, vor dem überraschend starken Christoffer Bergmann. Odendaal stürzte in der letzten Stunde und wurde mit Verdacht auf eine Schulterfraktur ins Krankenhaus gebracht.

Die ersten fünf Plätze werden von Fahrern auf einer Yamaha R6 belegt, dann kommt Raffaele De Rosa als bester Kawasaki-Pilot. Der Finne Niki Tuuli brachte die einzige MV Agusta im Feld auf Platz 14.

Stark verbessert zeigte sich Maria Herrera, die einzige Frau im Feld. Die adrette Spanierin steigerte sich um fast eine Sekunde und wurde erstaunliche Neunte.

Damit war sie schneller als Ex-Weltmeister Randy Krummenacher aus dem Team EAB Yamaha, der Elfter wurde. Der Zürcher Oberländer muss erneut ohne Teamchef Ferry Schoenmakers auskommen, der nach einem gut überstandenen Herzinfarkt derzeit aufs Reisen verzichtet. Krummi bemerkte, dass sie noch «sehr viel Arbeit» vor sich hätten.

Der Westschweizer Stéphane Frossard (Moto Team Jura Vitesse Yamaha) landete auf Rang 20 und verlor 3,8 sec.

Ergebnisse Supersport-Test Barcelona, 29. März:

1. Dominique Aegerter, Yamaha, 1:44,803 min

2. Federico Caricasulo, Yamaha, +0,280 sec

3. Jules Cluzel, Yamaha, +0,716

4. Steven Odendaal, Yamaha, +1,141

5. Christoffer Bergmann, Yamaha, +1,688

6. Raffaele Da Rosa, Kawasaki, +1,707

7. Marc Alcoba, Yamaha, +1,721

8. Manuel Gonzalez, Yamaha, +1,825

9. Maria Herrera, Yamaha, +1,888

10. Hannes Soomer, Yamaha, +1,913

11. Randy Krummenacher, Yamaha, +1,944

12. Luca Bernardi, Yamaha, +2,056

13. Luigi Montella, Yamaha, +2,063

14. Niki Tuuli, MV Agusta, +2,107

15. Danny Webb, Yamaha, 2,678

16. Federico Fuligni, Yamaha, +2,890

17. Galang Hendra Pratama, Yamaha, +3,045

18. Vertti Takala, Yamaha, +3,173

19. Michel Fabrizio, Kawasaki, +3,496

20. Davide Pizzoli, Yamaha, +3,729

21. Stéphane Frossard, Yamaha, +3,853

22. Pawel Szkopek, Yamaha, +5,628

23. Shogo Kawasaki, Kawasaki, +5,932

24. Leonardo Taccini, Kawasaki, +6,105