Öttl & Krummenacher: «Eine gute Anlage, einwandfrei»

Diese Woche machten sich Randy Krummenacher (EAB Yamaha) und Philipp Öttl (Kawasaki Puccetti) mit der Rennstrecke in Navarra vertraut. Beide zählen in der Supersport-WM 2021 zum Favoritenkreis.

Erstmals sehen wir im SBK-Kalender 2021 die im Juni vor elf Jahren eröffnete Rennstrecke in Navarra. Neben allen fünf Superbike-WM-Piloten von Ducati haben am Mittwoch und/oder Donnerstag auch Ex-Weltmeister Randy Krummenacher, der WM-Dritte Philipp Öttl und Niki Tuuli (MV Agusta) mit ihren Supersport-Maschinen in Nordspanien trainiert.

«Ich fuhr 2012 schon mal Moto3 in Navarra, damals noch in der Spanischen Meisterschaft. Da gab es noch nicht so viele Wellen», schmunzelte Öttl aus dem Kawasaki-Team von Manuel Puccetti im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Aber es passt schon, das ist eine ganz lässige Strecke. Man muss sehr exakt fahren. Das ist ein bisschen wie in Spielberg: Wenn du exakt fährst, tust du dir leichter, konstant schnelle Runden zusammenzubringen. Kurve 5 hat extrem viele Wellen, sonst ist es cool, dort zu fahren. Das ist eine gute Anlage, einwandfrei. Die Strecke liegt halt mitten im Nichts, aber das sind wir von den modernen Rennstrecken ja gewöhnt. Boxen sind genügend da und sie haben auch schon die neuen Panels für die Flaggensignale. Auch die Auslaufzonen passen, ich habe nichts gesehen, was nicht gut war. An der Strecke sind auch alle sehr kooperativ.»

Öttl war mit seinem ZX-6R-Trainingsmotorrad, ohne Team und mit Papa Peter als Schrauber unterwegs, außerdem hatte er Kumpel Patrick Hobelsberger dabei. «Pax» fuhr letztes Jahr noch Supersport-WM für PTR Honda, dieses Jahr startet der Bayer für MGM Yamaha in der IDM Supersport.

Randy Krummenacher, der Weltmeister des Jahres 2019, musste nach seiner Trennung von MV Agusta im Juli 2020 auf die restliche Saison verzichten und fährt dieses Jahr für das EAB-Yamaha-Team von Ferry Schoenmakers.



«Die Bedingungen waren gut und die Strecke neu für mich», erzählte Krummi. «Sie ist technisch und anspruchsvoll, das gefällt mir. Das war ein wichtiger Test, es wird ein großer Vorteil sein, wenn du diese Strecke kennst. Am Freitag teste ich in Aragon, um mich für das erste Rennen etwas einzuschießen.»



Die Supersport-WM 2021 beginnt am Pfingstwochenende in Aragon, die Rennen in Navarra sind am 21./22. August.

Kalender der Supersport-WM 2021, Stand 29. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien