Krummi gegen Aegerter: Das war schon zu GP-Zeiten so

Jahrelang waren Randy Krummenacher und Dominique Aegerter im GP-Sport Gegner, 2021 zählen die beiden Schweizer zu den Favoriten in der Supersport-WM. Krummi traut Neuling Domi viel zu.

Zwischen 2007 und 2015 waren Randy Krummenacher und Dominique Aegerter gemeinsam im MotoGP-Paddock. Bis Ende 2009 fuhren sie in der 125er-WM gegeneinander, von 2011 bis 2015 in der Moto2-Klasse.



Krummi schaffte einen Podestplatz, 2007 als Dritter in der Achtelliter-Klasse auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo.



Domi war erfolgreicher, er eroberte seine sieben Podestplätze allesamt in der Moto2-WM, seinen einzigen Sieg holte er 2014 auf dem Sachsenring.

Während Aegerter seit 2019 in der MotoE startet, in dieser bereits vier Podestplätze holte (zwei Siege) und letztes Jahr für das deutsche Intact-Team Gesamtdritter wurde, ist Krummenacher seit 2016 im SBK-Paddock am Start. 2019 wurde der Zürcher Oberländer Supersport-Weltmeister, in seinen bislang 37 Rennen brauste er 14 Mal aufs Podium, sechsmal als Erster.

In der an Pfingsten in Aragonien beginnenden Supersport-Weltmeisterschaft 2021 startet Krummi für das Yamaha-Team EAB, Aegerter für Ten Kate. Beide zählen neben Jules Cluzel, Federico Caricasulo und Philipp Öttl zu den Favoriten.



Aegerter fuhr während sämtlicher Wintertests gute bis herausragende Zeiten, den einzigen Schlagabtausch mit einem Großteil der Konkurrenz in Barcelona beendete er als Schnellster.

«Was er dort gezeigt beweist, dass er bereit ist zu gewinnen», urteilte Krummi über seinen Eidgenossen. «Das ist schön. Das Level ist somit hoch, gewinnen ist nicht einfach. Wenn man dann gewinnt, ist es umso schöner. Das ist auch super für die Schweiz, das war schon zu GP-Zeiten so.»

«Natürlich können wir uns noch in gewissen Bereichen verbessern, insgesamt sind wir aber bereit», meinte Aegerter nach seinem letzten Vorsaison-Test in Assen. «Wir sind auf Toplevel, alle Komponenten am Motorrad funktionieren.»

Kalender Supersport-WM 2021, Stand 16. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

Offen Phillip Island/Australien