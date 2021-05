Philipp Öttl (Kawasaki) starker Dritter: «Das passt»

Den ersten Trainingstag der Supersport-WM 2021 in Aragón beendete Philipp Öttl als besser Kawasaki-Pilot als Dritter. Der Bayer sieht sich für den Saisonauftakt in einer guten Position.

Durch den Puccetti-internen Aufstieg von Lucas Mahias in die Superbike-Kategorie ist Philipp Öttl in der Supersport-WM 2021 das Aushängeschild von Kawasaki. Dass er dafür das Zeug hat, bewies der 25-Jährige aus Ainring als WM-Dritter in seiner Rookie-Saison.

Und als Dritter beendete Öttl auch den ersten Trainingstag beim Supersport-Auftakt im MotorLand Aragón. Der Kawasaki-Pilot fuhr seine schnellste Zeit im FP1 in 1:54.828 min – nur Niki Tuuli (MV Agusta) und Steven Odendaal (Yamaha) waren schneller. Im FP2 konnten nur zwei Piloten in den Top-10 ihre Rundenzeit verbessern.



«Im FP2 haben sich ja nur ganz wenige Fahrer verbessern können. Das haben wir im letzten Jahr schon gesehen, dass in Aragón schnelle Rundenzeiten am Nachmittag schwieriger sind als am Vormittag», erklärte Öttl gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ich denke, wir haben gute Arbeit geleistet. Das passt. Im FP1 habe ich mich recht gut gefühlt, dass es im FP2 nicht besser gehen wird, wusste ich schon vorher. Ab Samstag wird es kühler und da es in diesem Jahr kein FP3 mehr gibt, greifen wir halt gleich in der Superpole an. Mein Gefühl ist, das unser Paket nicht so schlecht ist.»

Dass mit Niki Tuuli die einzige MV Agusta das Feld der Supersport-WM anführt, überrascht den Bayer nicht.



«Die haben halt auch sehr viele Daten von früher und kennen sich mit dem Motorrad aus. Und der Tuuli ist auch ein schneller Pilot, das ist bekannt», sagte Öttl weiter. «Wir werden sehen, ob er auch konstant vorne sein kann – nach dem Barcelona-Test hätte jeder auf den Aegerter gesetzt. Es gibt halt auch Strecken, die zu einem Bike besser oder schlechter passen.»

Ergebnis Supersport-WM Aragon, kombinierte Zeiten FP1/FP2:

1. Niki Tuuli, MV Agusta, 1:54,394 min

2. Steven Odendaal, Yamaha, +0,073 sec

3. Philipp Öttl, Kawasaki, +0,434

4. Jules Cluzel, Yamaha, +0,653

5. Federico Caricasulo, Yamaha, +0,687

6. Dominique Aegerter, Yamaha, +0,936

7. Christoffer Bergmann, Yamaha, +1,081

8. Randy Krummenacher, Yamaha, +1,095

9. Marc Alcoba, Yamaha, +1,134

10. Raffaele De Rosa, Kawasaki, +1,1399

11. Hannes Soomer, Yamaha, +1,175

12. Davide Pizzoli, Yamaha

13. Manuel Gonzalez, Yamaha

14. Federico Fuligni, Yamaha

15. Luca Bernardi, Yamaha

16. Kevin Manfredi, Yamaha

17. Vertti Takala, Yamaha

18. Can Öncü, Kawasaki

19. Maria Herrera, Yamaha

20. Luigi Montella, Yamaha

21. Thomas Gradinger, Yamaha, +2,751

22. Michel Fabrizio, Kawasaki

23. Daniel Webb, Yamaha

24. Pawel Szkopek, Yamaha

25. Stephane Frossard, Yamaha

26. Galang Hendra Pratama, Yamaha

27. Leonardo Taccini, Kawasaki

28. Shogo Kawasaki, Kawasaki