Aragón, FP2: MV Agusta vor Yamaha und Kawasaki

Der erste Trainingstag der Supersport-WM 2021 macht Hoffnung auf eine großartige Saison. Drei Marken mischen vorne mit, und mit Philipp Öttl ist ein deutschsprachiger Pilot vorne dabei. Aegerter und Krummi in den Top-10.

Die Supersport-Piloten haben in der Saison 2021 am Freitag zwei freie Trainings zu jeweils 45 Minuten zur Abstimmung ihrer Motorräder zur Verfügung, anschließend geht es am Samstag mit der Superpole und dem ersten Rennen weiter.

Bei den Wintertests trafen die Supersport-Piloten nur selten vollzählig aufeinander, am ersten offiziellen Trainingstag in Aragón gab es dann auch eine kleine Überraschung. Keiner der favorisierten Yamaha-Piloten fuhr die schnellste Rundenzeit, sondern Niki Tuuli mit der einzigen MV Agusta!



Der Finne fuhr in beiden Trainings Bestzeit und führte in 1:54,394 min die kombinierte Zeitenliste vor Steven Odendaal (Yamaha) und Philipp Öttl (Kawasaki) an, der damit der beste deutschsprachige Teilnehmer ist.

Das Duell der Schweizer entschied am ersten Trainingstag Dominique Aegerter für sich. Der Moto2-Umsteiger stellte die Ten-Kate Yamaha mit 0,936 sec Rückstand auf Platz 6. Randy Krummenacher war im FP2 einer von nur acht Piloten (von insgesamt 28 Piloten), die ihre Rundenzeit vom FP1 verbessern konnten – der Weltmeister von 2019 war nicht eine gezeitete Runde gefahren! Der Schweizer im Team EAB Yamaha fuhr eine persönliche Bestzeit von 1:55,489 min und beendete den Freitag damit auf der achten Position.



Der Österreicher Thomas Gradinger erreichte in 1:57,145 min lediglich Platz 21.

Ergebnis Supersport-WM Aragon, kombinierte Zeiten FP1/FP2:

1. Niki Tuuli, MV Agusta, 1:54,394 min

2. Steven Odendaal, Yamaha, +0,073 sec

3. Philipp Öttl, Kawasaki, +0,434

4. Jules Cluzel, Yamaha, +0,653

5. Federico Caricasulo, Yamaha, +0,687

6. Dominique Aegerter, Yamaha, +0,936

7. Christoffer Bergmann, Yamaha, +1,081

8. Randy Krummenacher, Yamaha, +1,095

9. Marc Alcoba, Yamaha, +1,134

10. Raffaele De Rosa, Kawasaki, +1,1399

11. Hannes Soomer, Yamaha, +1,175

12. Davide Pizzoli, Yamaha

13. Manuel Gonzalez, Yamaha

14. Federico Fuligni, Yamaha

15. Luca Bernardi, Yamaha

16. Kevin Manfredi, Yamaha

17. Vertti Takala, Yamaha

18. Can Öncü, Kawasaki

19. Maria Herrera, Yamaha

20. Luigi Montella, Yamaha

21. Thomas Gradinger, Yamaha, +2,751

22. Michel Fabrizio, Kawasaki

23. Daniel Webb, Yamaha

24. Pawel Szkopek, Yamaha

25. Stephane Frossard, Yamaha

26. Galang Hendra Pratama, Yamaha

27. Leonardo Taccini, Kawasaki

28. Shogo Kawasaki, Kawasaki