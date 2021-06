Randy Krummenacher: 2 Millimeter fehlten für Platz 2

Zum ersten Mal seit seinem Comeback konnte Ex-Supersport-Weltmeister Randy Krummenacher pushen, wie in seinem Titeljahr 2019. Dass er am Freitag in Misano Achter wurde, spiegelt nicht seinen wahren Speed wider.

Es wäre Platz 2 geworden in der kombinierten Zeitenliste nach den beiden freien Trainings der Supersport-WM in Misano. Doch weil Randy Krummenacher in der vorletzten Kurve am Ausgang minimal zu weit nach außen kam und die grüne Auslaufzone berührte, wurde ihm seine schnellste Runde aberkannt – nur Platz 10. Zum Überraschungs-Schnellsten Manuel Gonzalez (ParkinGO Yamaha) fehlen dem Schweizer 0,454 sec.

«Abgesehen von den zwei Millimetern auf dem Grün, war der Tag sehr gut», erzählte Krummi SPEEDWEEK.com hinter der EAB-Yamaha-Box. «Das Team und ich arbeiten sehr hart, um zu verstehen was es braucht, um die letzten fünf Zehntelsekunden zu finden. Uns ist am Freitag ein richtiger Schritt gelungen. Wir haben uns alle ein bisschen besser verstanden und ich habe das Motorrad am Schluss mehr so bewegt, wie ich das irgendwo im Kopf abgespeichert habe. Das Pushen kam definitiv zurück, ich habe relativ früh einen neuen Hinterreifen aufgezogen, weil ich mich aufs Rennen vorbereiten wollte. Und ich bin meine Zeit mit vollem Tank gefahren. In der 14. Runde war ich auf einer sehr schnellen Runde, aber dann kam ich halt die zwei Millimeter zu weit raus.»

«Ich weiß jetzt, dass ich es noch kann», betonte der Zürcher Oberländer. «Vor allem im zweiten Training habe ich ein großes Stück Vertrauen gewonnen und das Motorrad wieder so bewegt, wie es sein sollte. Dieser positive Tag gibt mir etwas Raum, um zu schnaufen. Nach Estoril haben wir verstanden, dass wir gewisse Dinge am Motorrad anders brauchen, ich rede von der Balance und der Motorbremse.»

Ergebnis Supersport-WM, Misano, kombiniert FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad FP1 FP2 1. Manuel Gonzalez Yamaha 1:38,789 min 1:38,473 min 2. Steven Odendaal Yamaha 1:39,041 1:38,511 3. Dominique Aegerter Yamaha 1:38,943 1:38,596 4. Niki Tuuli MV Agusta 1:40,235 1:38,605 5. Roberto Mercandelli Yamaha 1:39,466 1:38,674 6. Federico Caricasulo Yamaha 1:38,855 1:38,794 7. Jules Cluzel Yamaha 1:38,890 1:38,821 8. Filippo Fuligni Yamaha 1:38,851 1:39,031 9. Hannes Soomer Yamaha 1'38.902 1'39.383 10. Randy Krummenacher Yamaha 1:38,929 1:38,927 11. Philipp Öttl Kawasaki 1:39,119 1:38,975 12. Kevin Manfredi Yamaha 1:39,395 1:39,032 13. Raffaele De_Rosa Kawasaki 1:39,377 1:39,197 14. Can Öncü Kawasaki 1:39,338 1:39,282 15. Luca Bernardi Yamaha 1:39,300 1:39,309