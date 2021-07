Assen: Domi Aegerter im FP1 um einen Hauch besiegt

Für Leader Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) und den Gesamtvierten Philipp Öttl (Puccetti Kawasaki) begann die Supersport-WM in Assen mit den Plätzen 2 und 3 im ersten freien Training hervorragend.

WM-Leader Dominique Aegerter startete stark ins erste freie Training und war von Beginn an in den Top-3 zu finden. Nach der Hälfte der 45-minütigen Session führte der Schweizer aus dem Team Ten Kate Yamaha 0,144 sec vor dem WM-Zweiten Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros Yamaha), Kawasaki-Ass Philipp Öttl verlor zu diesem Zeitpunkt als Dritter bereits 0,842 sec.

Aegerters Bestmarke 1:37,769 min hielt bis zur letzten Minute, dann steigerte sich der 30-Jährige auf der in Assen strahlend gelben R6 auf 1:37,549 min. Das genügte nicht: Odendaal unterbot ihn in letzter Sekunde um 0,079 sec! Die beiden blieben damit über eine halbe Sekunde vor dem drittplatzierten Öttl.



Ex-Weltmeister Randy Krummenacher (EAB Yamaha) arbeitete sich während des Trainings Stück für Stück bis auf Platz 5 nach vorne, fiel am Ende aber auf Rang 8 zurück und verliert 1,186 sec zur Spitze.

Der WM-Dritte Luca Bernardi (CM Yamaha) wurde mit 1,381 sec Rückstand lediglich Neunter.



Niki Tuuli mit der einzigen MV Agusta im Feld bleibt vom Pech verfolgt, der Finne hatte in Kurve 2 einen bösen Highsider. Obwohl er mit Prellungen davonkam, war sein Training nach 30 Minuten beendet. Er fiel in den letzten 15 min von Rang 7 auf 10 zurück.