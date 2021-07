Assen, Lauf 1: Aegerter beschert Ten Kate Heimsieg

Mit dem Sieg im ersten Supersport-Rennen in Assen baut Dominique Aegerter seine Führung in der Gesamtwertung aus. Gleichzeitig beschert der Schweizer seinem Ten Kate Team einen Heimsieg. Philipp Öttl Dritter.

Nachdem zuvor im ersten Lauf der Superbike-WM 2021 zahlreiche Stürze zu beklagen waren, waren die Piloten der Supersport-WM gewarnt, es nicht zu übertreiben. Das letzte Rennen der 600er-Kategorie war das Meeting in Misano vor fünf Wochen.



Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) preschte im Qualifying auf Startplatz 1, Steven Odendaal (Yamaha) und Philipp Öttl (Kawasaki) ergänzen die erste Startreihe. Nicht dabei war Hannes Soomer (Kallio Yamaha), der sich bei seinem Sturz in der Superpole den Knöchel brach und wohl auch das Wadenbein gebrochen hat.

Von der ersten Runde an setzten sich Aegerter, Odendaal und Öttl an der Spitze und lagen schnell mehrere Sekunden vor den Verfolgern. Im letzten Renndrittel musste Kawasaki-Pilot Öttl abreissen lassen und fuhr fortan ein einsam als Dritter ins Ziel.



An der Spitze lieferten sich die Yamaha-Piloten Aegerter und Odendaal ein Rennen auf hohem Niveau, beide unterboten mehrfach den bestehenden Rundenrekord. Am Ende setzte sich der Schweizer durch und gewann bereits sein viertes Rennen in Folge.



Ein feines Rennen fuhr auch Landsmann Randy Krummenacher (EAB Yamaha) als Fünfter.

So lief das Rennen

Start: Odendaal vor Aegerer und Öttl. Dann Gonzalez, Cluzel und Krummi.

Runde 1: Aegerter und Öttl verdrängen Odendaal auf Platz 3, Öttl kommt als Führender aus der esten Runde.

Runde 2: Odendaal führt vor Aegerter und Öttl. Innerhalb einer Sekunde folgen Gonzalez, Cluzel und Krummi. Schnellste Rennrunde Can Öncü auf Platz 7.

Runde 3: An der Spitze ändern sich die Positionen ständig. Aegerter jetzt 0,4 sec vor Odendaal, Öttl und Gonzalez.

Runde 4: Öncü in einer Runde vorbei an Krummi, Cluzel und Gonzalez auf Platz 4. Sturz Pawl Szokpek. Schnellste Rennrunde Niki Tuuli (9./MV Agusta) in 1:38,440 min.

Runde 5: Aegerter hat sich um 0,5 sec Luft schafft. Öttl (2.) hält Odendaal in Schach.

Runde 6: Die Top-3 setzen sich um 1,5 sec von Gonzalez, Cluzel und Öncü ab. Schnellste Runde Odendaal in 1:38,233 min.

Runde 7: Aegerter fährt in 1:38,118 min die schnellste Rennrunde, aber Öttl und Odendaal sind nur wenige 1/1000 sec langsamer. Sturz Danny Webb.

Runde 8: Aegerter, Odendaal und Öttl inerhalb nur 0,3 sec! Krummi 3,1 sec zurück auf Platz 7.

Runde 10: Die Top-3 bereits 2,5 sec vor Gonzalez (4.) und 3,9 sec vor Cluzel (5.). Krummi (7.) vorbei an Öncü (6.).

Runde 11: Sturz Tuuli im Positionskampf mit Öncü und Krummi. Die MV Agusta bleibt auf der Geraden liegen.

Runde 12: Aegerter mit schnellster Rennrunde in 1:37,840 min um 0,5 sec vor Odendaal und 0,9 sec vor Öttl.

Runde 13: Krummi (6.) holt zu Cluzel (5.) auf. Sturz Takala.

Runde 14: Aegerter und Odendaal mit identischen Rundenzeiten. Öttl jetzt 2,3 sec zurück. Sturz Casadei. Krummi schnappt sich Platz 5 von Cluzel.

Runde 15: Aegerter unverändert 0,5 sec vor Odendaal.

Runde 16: Aegerter lässt den Hammer fallen und führt um 0,8 sec. Krummi (5.) nur noch 0,2 sec hinter Gonzalez (4.).

Runde 17: Aegerter schnellste Rennrunde in 1:37,688 min – Odendaal fährt eine Sekunde langsamer. Krummi jetzt Vierter!

Letzte Runde: Aegerter gewinnt 2,8 sec vor Odendaal und 8,9 sec vor Öttl. Krummi verliert Platz 4 an Cluzel.

Ergebnis Supersport-WM, Assen, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 29:34,434 min 2. Steven Odendaal Yamaha + 2,846 sec 3. Philipp Öttl Kawasaki + 8,871 4. Jules Cluzel Yamaha + 11,159 5. Randy Krummenacher Yamaha + 11,276 6. Manuel Gonzalez Yamaha + 11,501 7. Can Öncü Kawasaki + 15,418 8. Federico Caricasulo Yamaha + 15,430 9. Marc Alcoba Yamaha + 19,727 10. Sheridan Morais Yamaha + 28,623 11. Peter Sebestyen Yamaha + 29,372 12. Luca Bernardi Yamaha + 29,732 13. Michel Fabrizio Kawasaki + 35,555 14. Galang Hendra Yamaha + 38,657 15. Kevin Manfredi Yamaha + 38,702 16. Leonardo Taccini Kawasaki + 38,866 17. Federico Fuligni Yamaha + 49,709 18. Stephane Frossard Yamaha + 49,934 19. Eemeli Lahti Suzuki + 50,026 20. Luigi Montella Yamaha > 1 min 21. Raffaele De_Rosa Kawasaki > 1 min 22. Eduardo Huerta Yamaha > 1 min Out Maria Herrera Yamaha Out Mattia Casadei Yamaha Out Vertti Takala Yamaha Out Niki Tuuli MV Agusta Out Daniel Webb Yamaha Out Pawel Szkopek Yamaha