Starke Leistung: Aegerter, Öttl & Krummi in den Top-5 23.07.2021 - 20:57 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Randy Krummenacher wurde Fünfter

Dominique Aegerter und Steven Odendaal fuhren bei der Supersport-WM in Assen am Freitag in ihrer eigenen Liga. Doch auch Philipp Öttl und Randy Krummenacher wittern Podestchancen.