Assen: Pole-Rekord für Domi Aegerter, Philipp Öttl 3!

Domi Aegerter prescht in Assen voraus

Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) ist seit Freitag der schnellste Fahrer auf dem TT Circuit in Assen. Der Schweizer preschte im Qualifying der Supersport-WM auf Startplatz 1, Philipp Öttl (Kawasaki) ist auch in Reihe 1.

Dominique Aegerter aus dem Team Ten Kate Yamaha sorgte am Freitag mit 1:37,274 min für die Bestzeit, der WM-Leader aus der Schweiz blieb 0,041 sec vor dem Zweiten Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros Yamaha).



In der 20-minütigen Superpole übernahm anfänglich Philipp Öttl (Puccetti Kawasaki) mit 1:37,766 min die Führung, zur Halbzeit stürmte Aegerter mit 1:37,468 min an die Spitze.

Neun Minuten vor Ende waren beinahe alle Fahrer an der Box und holten sich neue Reifen ab, in den letzten sechs Minuten gingen sie auf Zeitenjagd.



Aegerter konnte seine eigene Bestmarke auf 1:37,222 min steigern, so schnell fuhr kein Supersport-Pilot vor ihm auf dem TT Circuit!

Hannes Soomer (Kallio Yamaha) stürzte drei Minuten vor Schluss auf Platz 2 liegend. Der Este wurde bis zur karierten Flagge erst von Öttl überrumpelt und dann auch noch von Odendaal.



Niki Tuuli (MV Agusta) und Federico Caricasulo (GMT94 Yamaha) stürzten in ihrer letzten Runde ebenfalls.



Wegen gelber Flaggen wurde anschließend das Ergebnis korrigiert, deshalb sehen wir Aegerter, Odendaal und Öttl in dieser Reihenfolge in der ersten Startreihe. Soomer, Manuel Gonzalez und Randy Krummenacher bilden Reihe 2. Maria Herrera steht auf Startplatz 25, der Westschweizer Stéphane Frossard zwei Plätze dahinter.

Ergebnisse Supersport-WM Assen, Superpole:

1. Aegerter, Yamaha, 1:37,222 min

2. Odendaal, Yamaha, +0,305 sec

3. Öttl, Kawasaki, +0,357

4. Soomer, Yamaha, +0,529

5. Gonzalez, Yamaha, +0,794

6. Krummenacher, Yamaha, +0,895

7. Cluzel, Yamaha, +0,951

8. De Rosa, Kawasaki, +1,055

9. Caricasulo, Yamaha, +1,222

10. Tuuli, MV Agusta, +1,275

11. Bernardi, Yamaha, +1,299

12. Öncü, Kawasaki, +1,383

13. Takala, Yamaha, +1,734

14. Sebestyen, Yamaha, +1,745

15. Alcoba, Yamaha, +1,839