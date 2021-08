Sensation: WM-Comeback von Luca Grünwald mit Suzuki

Beim Meeting der Supersport-WM 2021 in Most kehrt Luca Grünwald in die seriennahe Weltmeisterschaft zurück. Der WM-Vierte von 2018 der 300er-WM ersetzt den verletzten Suzuki-Piloten Eemeli Lahti.

Überraschende Neuigkeiten erreichen uns von Luca Grünwald. Der Mühldorfer, der 2018 mit Freudenberg KTM Vierter der Supersport-WM 300 wurde und in Assen einen Sieg feierte, wird am kommenden Wochenende in Most in der Supersport-WM mit 600 ccm debütieren.

Hauptberuflich fährt Grünwald in diesem Jahr mit Kiefer Racing und BMW die IDM Superbike. In Most übernimmt der 26-Jährige aber die Suzuki GSX-R 600 von Eemeli Lahti, der sich bei seinem finnischen Team HRP verletzt abmeldete.



Grünwald sind 600er-Motorräder nicht fremd: 2020 gewann er auf Kawasaki die IDM Supersport!

Als Teamchef wird Grünwald von Thomas Mayer betreut. Der erfahrene 38-Jährige aus Passau ist Suzuki-Händler und betrieb über viele Jahre selbst ein Rennteam.