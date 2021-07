Domi Aegerter: Der neue Dominator der Supersport-WM

Fünf Siege in Folge: Das gelang erst einem Fahrer vor Dominique Aegerter in der Supersport-WM. Schafft der Schweizer aus dem Team Ten Kate Yamaha mit 31 Jahren seinen ersten internationalen Titel?

Pole-Position, beide Rennsiege, dazu jeweils die schnellste Rennrunde: Dominique Aegerter bestimmte das Meeting der Supersport-WM in Assen. Es war der fünfte Sieg des Rohrbachers in Folge, das gelang vor ihm nur Andrea Locatelli 2020, der mit neun Wiederholungen den Rekord hält.



In Assen standen mit Aegerter und dem drittplatzierten Ex-Weltmeister Randy Krummenacher (EAB Yamaha) zwei Schweizer auf dem Podest, das gab es in dieser Klasse nie zuvor. Philipp Öttl (Puccetti Kawasaki) wurde Zweiter und sorgte damit für drei Deutschsprachige auf dem Podium – ebenfalls ein Unikum.

Nach den ersten vier Events (acht Rennen) hat Aegerter 169 Punkte auf dem Konto und damit 44 mehr als der Zweite Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros Yamaha). Mit 30 Jahren hat Domi den Grundstein für seinen ersten internationalen Titel gelegt, am 30. September wird er 31. In der Moto2-WM hat er zwischen 2010 und 2020 insgesamt zwölf Podestplätze erobert, darunter drei Siege. Über Gesamtrang 5 in den Jahren 2013 und 2014 kam er aber nie hinaus.

Das Team Ten Kate hat bereits neunmal die Supersport-Weltmeisterschaft gewonnen, der letzte Titel mit Michael van der Mark liegt aber bereits sieben Jahre zurück. Jeder Einzelne im Team ist durchdrungen von dem Wunsch und Ehrgeiz, endlich wieder an der Spitze der Meisterschaft zu stehen – sie lesen Aegerter deshalb jeden Wunsch von den Augen ab.

«Genau das braucht ein Fahrer», lobt Domi seine Truppe. «Ich habe schon im Dezember gespürt, als ich das erste Mal bei ihnen in der Werkstatt war, dass ich dort zuhause bin. Ich habe gewusst, dass das eine coole Saison wird. Dann kamen die ersten Tests, sie haben die richtige Mentalität für mich als Schweizer. Keine bösen Worte über andere Länder, aber zu den Holländern habe ich das Vertrauen. Sie hören zu, werten Sachen aus und versuchen mir Antworten zu geben. Sie haben Respekt vor mir. Fast alles was ich möchte, machen sie auch. Das führt uns zum Erfolg.»

«In der MotoE war ich auch schon Titelfavorit – ich weiß nicht, ob man das zählen kann», schmunzelte Aegerter im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «2013 oder 2014 lag ich in der Moto2-WM mal auf dem dritten Platz, da war ich auch gut dabei. Ich schaue weiterhin von Rennen zu Rennen, die Saison ist noch lange. Ich bin in einem Weltmeister-Team, das hilft sicher. Wir hatten gehofft, dass wir so schnell wie möglich an der Spitze mithalten können, jetzt habe ich die letzten fünf Rennen gewonnen. Wir werden auch weiterhin versuchen, um Podestplätze und Siege zu kämpfen – dann sehen wir, zu was das führt. In Misano und Assen gab es niemanden, der bis zum Zielstrich mit mir kämpfen konnte, aber in Aragon und Estoril hatten wir Schwierigkeiten. Ten Kate arbeitet jeden Tag in der Firma an den Motorrädern, sie haben die Leute und die Erfahrung dafür. Im Rennsport muss man ständig versuchen sich zu verbessern: als Fahrer, als Team und auch das Bike.»

Stand heute sind in der Supersport-WM 2021 zwölf Events angesetzt, wobei die beiden letzten Veranstaltungen in Argentinien und Indonesien im Oktober und November wegen der vielen behördlichen Covid-19-Bestimmungen auf wackligen Beinen stehen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Randy Krummenacher © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Randy Krummenacher © Gold & Goose Jules Cluzel vor Can Öncü © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Aegerter, Öttl, Odendaal © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Gonzales, Krummenacher, Cluzel © Gold & Goose Aegarter, Odendaal, Öttl © Gold & Goose Steven Odendaal © Gold & Goose Aegerter vor Öttl © Gold & Goose Bernardi und De Rosa © Gold & Goose Dominique Aegerter gewinnt beide Läufe in Assen © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter © Gold & Goose Lauf 1 - Odendaal, Aegerter, Öttl © Gold & Goose Lauf 2 - Öttl, Aegerter, Krummenacher © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter Zurück Weiter

Ergebnis Supersport-WM, Assen, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 29:39,569 min 2. Philipp Öttl Kawasaki + 7,697 sec 3. Randy Krummenacher Yamaha + 8,119 4. Luca Bernardi Yamaha + 9,817 5. Jules Cluzel Yamaha + 9,852 6. Manuel Gonzalez Yamaha + 9,952 7. Can Öncü Kawasaki + 10,360 8. Niki Tuuli MV Agusta + 14,282 9. Marc Alcoba Yamaha + 14,305 10. Vertti Takala Yamaha + 26,475 11. Kevin Manfredi Yamaha + 26,679 12. Peter Sebestyen Yamaha + 26,899 13. Steven Odendaal Yamaha + 27,540 14. Sheridan Morais Yamaha + 28,443 15. Michel Fabrizio Kawasaki + 33,004 16. Leonardo Taccini Kawasaki + 33,021 17. Eemeli Lahti Suzuki + 45,727 18. Stephane Frossard Yamaha + 45,780 19. Luigi Montella Yamaha + 50,786 20. Maria Herrera Yamaha + 51,649 21. Eduardo Huerta Yamaha > 1 min 22. Pawel Szkopek Yamaha > 1 min 23. Mattia Casadei Yamaha > 1 min 24. Federico Caricasulo Yamaha > 1 min Out Federico Fuligni Yamaha Out Daniel Webb Yamaha Out Raffaele De Rosa Kawasaki Out Galang Hendra Yamaha