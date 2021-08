Philipp Öttl (Kawasaki) über Most: «Schön, aber alt»

Mit fünf Podestplätzen ist Philipp Öttl als WM-Dritter in der Supersport-WM 2021 gut dabei. Für das Meeting in Most ist der Kawasaki-Pilot zuversichtlich, dass er an die zuletzt starken Ergebnisse anknüpfen kann.

Philipp Öttl ist in der Supersport-WM 2021 der einzige Nicht-Yamaha-Pilot, der konstant an der Spitze mitfahren kann. Nach vier Meetings belegt der Ainringer in der Gesamtwertung Rang 3, auf den zweitplatzierten Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros Yamaha) fehlen dem Kawasaki-Piloten nur 17 Punkte.

Der 25-Jährige, der für kommende Saison mit seinem Puccetti-Team den Aufstieg in die Superbike-WM anstrebt, will sich weiter nach vorne orientieren. Für das anstehende Rennwochenende in Most ist Öttl optimistisch, dass er an die guten Ergebnisse in Assen anknüpfen kann, wo er einen dritten und zweiten Platz einfahren konnte.



«Ich hoffe, den Weg in Assen fortsetzen zu können, wo wir ein wirklich gutes Wochenende hatten – der Startplatz in der erste Reihe und zwei Podestplätze», blickt der Kawasaki-Pilot zurück. «Most ist eine sehr schöne Strecke. Sie ist ein wenig alt und das weiß ich, weil ich dort einen halben Tag mit meinem Trainingsmotorrad verbracht habe – es war eine gute Erfahrung.»

«Der Asphalt ist in den meisten Bereichen neu, außer in der ersten Schikane und der Hauptgeraden. Es ist eine Strecke, die gut zu unserer Kawasakis passen sollte», ergänzt Öttl. «Sie ist schnell und eben und man braucht ein stabiles Motorrad. Ich denke, dass wir gemeinsam mit dem Team auch für diese Strecke eine gute Abstimmung finden und zwei sehr gute positive Rennen fahren können. Wir werden unser Bestes geben und dann werden wir sehen, was passiert, aber ich bin zuversichtlich. Nicht alle unsere Gegner kennen Most, aber Aegerter und Odendaal. Unsere Hauptkonkurrenten haben auf dieser Strecke Tests durchgeführt und daher wird es sicherlich nicht einfach.»