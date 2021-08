Most, FP2: Dominique Aegerter mit Mut und Risko vorne

Nach einem kurzen Regenschauer setzte Dominique Aegerter im zweiten Training der Supersport-WM 2021 in Most alles auf eine Karte und holte sich die Tagesbestzeit. als einzAls einziger Top-Pilot

Nach dem ersten Training am Vormittag haben die Teams ihre Hausaufgaben gemacht und die Motorräder besser an die Rennstrecke in Most angepasst. Nach 15 Minuten hatte die Mehrzahl der Supersport-Piloten bereits schnellere Rundenzeiten als im FP1 gefahren. Angeführt von Steven Odendaal in 1:35,871 min folgten Dominique Aegerter, Phillip Öttl (Kawasaki) und Valentine Debise (GMT94 Yamaha) innerhalb von 0,5 sec.



Debise ersetzt in Most Federico Caricasulo, der sich nach Assen von GMT94 getrennt hatte. Der Franzose ist auch in der IDM aktiv und kennt die tschechische Rennstrecke. Der Italiener wiederum startet nun für das Yamaha-Team Motoxracing, für das er auch die italienische Supersport-Serie bestreitet.

Im Verlauf der Session näherten sich die Rundenzeiten der Top-Piloten immer weiter an. Mehrfach glänzte Manuel Gonzalez (ParkinGO) mit Sektorbestzeiten, doch der Spanier verlor im letzten Sektor massiv und brachte keine bessere Zeit zusammen.



Zwölf Minuten vor dem Ende setzte in Teilen der Rennstrecke Regen ein, alle Piloten steuerten ihre Box an, auch wenn der Asphalt allenfalls nur feucht war. Einige wenige Piloten nutzten die Bedingungen noch als Training, weil auch für das Wochenende Regenschauer vorhergesagt sind.

Kurz vor dem Ende war die Strecke aber wieder trocken und Aegerter witterte seine Chance: Der Schweizer stürmte auf die Piste, ging volles Risiko und brannte in 1:35,446 min die Tagesbestzeit in den Asphalt. An die Zeit des Ten Kate-Piloten kam niemand mehr heran.



Im FP2 folgt Odendaalals Zweiter mit 0,4 sec Rückstand auf den WM-Leader, Gonzalez und Debise und Öttl komplettieren die Top-5. Der Deutsche verlor aber bereits fast eine Sekunde auf Aegerter!

Von den deutschsprachigen Teilnehmer schaffte es noch Randy Krummenacher (EAB) mit 1,1 sec Rückstand im FP2 als Siebter in die Top-10, was in der kombinierten Liste Platz 9 bedeutet.



Ohne Zeitenverbesserung beendet Marcel Brenner seinen ersten Arbeitstag in der Supersport-WM auf Platz 15. Gaststarter Max Enderlein wurde 16. Luca Grünwald (Suzuki) reihte sich auf der 28. Position ein.



Nachdem Patrick Hobelsberger im ersten Training als Zweiter für eine faustdicke Überraschung sorgte, lies es für den 24-Jährigen am Nachmittag überhaupt nicht – bzw. sein Motorrad lief nicht. In der kombinierten Zeitenliste landete der Yamaha-Pilot auf Platz3

Ergebnis Supersport-WM, Most, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:35,446 min 2. Steven Odendaal Yamaha 1:35,871 + 0,425 sec 3. Manuel Gonzalez Yamaha 1:36,036 + 0,590 4. Valentin Debise Yamaha 1:36,059 + 0,613 5. Philipp Öttl Kawasaki 1:36,413 + 0,967 6. Jules Cluzel Yamaha 1:36,441 + 0,995 7. Randy Krummenacher Yamaha 1:36,569 + 1,123 8. Niki Tuuli MV Agusta 1:36,609 + 1,163 9. Can Öncü Kawasaki 1:36,672 + 1,226 10. Ondrej Vostatek Yamaha 1:36,803 + 1,357 11. Max Enderlein Yamaha 1:37,104 + 1,658 12. Marc Alcoba Yamaha 1:37,118 + 1,672 13. Vertti Takala Yamaha 1:37,130 + 1,684 14. Martin Vugrinec Yamaha 1:37,178 + 1,732 15. Federico Fuligni Yamaha 1:37,225 + 1,779 16. Peter Sebestyen Yamaha 1:37,315 + 1,869 17. Raffaele De_Rosa Kawasaki 1:37,321 + 1,875 18. Sheridan Morais Yamaha 1:37,391 + 1,945 19. Daniel Webb Yamaha 1:37,413 + 1,967 20. Marcel Brenner Yamaha 1:37,463 + 2,017 21. Michel Fabrizio Kawasaki 1:37,667 + 2,221 22. Luca Bernardi Yamaha 1:37,734 + 2,288 23. Kevin Manfredi Yamaha 1:37,751 + 2,305 24. Galang Hendra Yamaha 1:37,889 + 2,443 25. Luca Ottaviani Kawasaki 1:38,340 + 2,894 26. Luca Grünwald Suzuki 1:38,374 + 2,928 27. Pawel Szkopek Yamaha 1:38,496 + 3,050 28. Luigi Montella Yamaha 1:38,595 + 3,149 29. Leonardo Taccini Kawasaki 1:39,169 + 3,723 30. Stephane Frossard Yamaha 1:39,192 + 3,746 31. Jiri Mrkyvka Yamaha 1:39,471 + 4,025 32. Eduardo Huerta Yamaha 1:41,578 + 6,132 33. Federico Caricasulo Yamaha

34. Patrick Hobelsberger Yamaha