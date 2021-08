Most, FP1: IDM-Leader Patrick Hobelsberger Zweiter!

Das erste freie Training der Supersport-WM in Most endete gleich mit mehreren Überraschungen: Youngster Manuel Gonzalez fuhr Bestzeit und Wildcard-Fahrer Patrick Hobelsberger wurde sensationell Zweiter.

Vier Deutsche und vier Schweizer sind bei der Supersport-WM in Most dabei, so verwöhnt werden die Fans in unseren Breitengraden selten.



Steven Odendaal aus dem Weltmeister-Team Bardahl Evan Bros Yamaha lag die ersten 15 Minuten deutlich vorne, zur Mitte der 45-minütigen Session war der Südafrikaner 0,195 sec vor WM-Leader Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha), es folgten Manuel Gonzalez (ParkinGO Yamaha) und Philipp Öttl (Puccetti Kawasaki), Randy Krummenacher (EAB Yamaha) war Siebter.

20 Minuten vor Schluss wurde die Session nach einem Sturz von Leonardo Taccini unterbrochen. Seine Orelac-Kawasaki hatte beim Einschlag in Kurve 20 die Airfences verschoben und musste außerdem geborgen werden.

Nach dem Neustart waren noch 18 Minuten auf der Uhr. 4 min vor Ende übernahm Gonzalez mit 1:35,656 min die Führung, an die Zeit des Spaniers kam anschließend keiner mehr heran.

IDM-Leader Patrick Hobelsberger, letztes Jahr noch auf Honda Stammfahrer in der Supersport-WM im PTR-Team von Simon Buckmaster, ist in Most mit Wildcard dabei und hat eine sehr gute R6 vom Team GMT94 Yamaha. Zur Halbzeit lag der Bayer aus Landau an der Isar auf dem starken fünften Platz, fiel zwischenzeitlich aber bis auf Rang 11 zurück. In den letzten fünf Minuten stürmte «Pax» auf Rang 2 nach vorne und konnte diesen Platz bis zum Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge halten!

Dritter wurde Odendaal, Vierter Aegerter, Achter Öttl und Neunter Krummenacher.

Marcel Brenner aus der Schweiz wird die restliche Saison für das Team VFT Yamaha bestreiten und hatte als Zwölfter einen ordentlichen Einstand in der neuen Klasse.

Der Sachse Max Enderlein startet im Team Kallio Yamaha statt des verletzten Hannes Soomer und wurde 19.

Luca Grünwald ersetzt bei HRP Suzuki Eemeli Lahti, der vor dem Most-Wochenende positiv auf Corona getestet wurde. Der Finne zeigt keinerlei Symptome, erhielt aber Reise- und Startverbot. Luca landete mit 3,087 sec Rückstand auf Platz 29.

Der Westschweizer Stéphane Frossard wurde 30. im 34er-Feld.

Ergebnisse Supersport-WM Most, FP1:

1. Gonzalez, Yamaha, 1:35,656 min

2. Hobelsberger, Yamaha, +0,122 sec

3. Odendaal, Yamaha, +0,462

4. Aegerter, Yamaha, +0,571

5. Alcoba, Yamaha, +0,684

6. Debise, Yamaha, +0,825

7. Cluzel, Yamaha, +0,865

8. Öttl, Kawasaki, +1,027

9. Krummenacher, Yamaha, +1,146

10. Caricasulo, Yamaha, +1,163

11. Sebestyen, Yamaha, +1,347

12. Brenner, Yamaha, +1,393

13. Tuuli, MV Agusta, +1,592

14. Öncü, Kawasaki, +1,765

15. Bernardi, Yamaha, +1,901

19. Enderlein, Yamaha, +2,172

29. Grünwald, Suzuki, +3,087

30. Frossard, Yamaha, +3,420