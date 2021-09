Magny-Cours, FP1: MV Agusta endlich wieder stark

Der Franzose Jules Cluzel (Yamaha) fuhr im ersten freien Training der Supersport-WM bei seinem Heimrennen in Magny-Cours Bestzeit. Niki Tuuli auf der einzigen MV Agusta zeigte als Dritter eine starke Leistung.

In den letzten 15 Minuten des ersten Superbike-Trainings war die Strecke in Magny-Cours so weit abgetrocknet, dass gute Zeiten möglich wurden. Als zehn Minuten später FP1 der Supersport-Klasse begann, schien die Sonne und die Fahrer kamen flott auf schnelle Runden.



Den Rekord auf dem Circuit de Nevers hält Federico Caricasulo, 2018 fuhr er auf einer Yamaha R6 im Qualifying 1:40,416 min.

Nach 15 Minuten führte Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) die Winzigkeit von 0,022 sec vor Niki Tuuli auf der einzigen MV Agusta mit 1:42,393 min.



Zur Halbzeit des 45-minütigen Trainings führte Aegerter mit 1:41,988 min, dann übernahm überraschend Andy Verdoia die Führung, der 2020 in Barcelona gewann und bei seinem Heimrennen mit Wildcard für das Team GMT94 Yamaha fährt.

10 Minuten vor Schluss fand sich Caricasulo mit 1:41,846 min an der Spitze der Zeitenliste, dann verbesserte sich der Italiener auf 1:41,574 min.



In den letzten 5 min gingen alle auf Zeitenjagd. Zuerst übernahm Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) die Führung, dann konterte Caricasulo – und Cluzel schlug zurück! Mit 1:41,384 min beendete der Franzose FP1 als Erster.



Tuuli brachte die MV Agusta F3 hinter Caricasulo auf Platz 3.

Philipp Öttl (Puccetti Kawasaki), vor Magny-Cours WM-Dritter, verbesserte sich 5 Minuten vor Ende auf den dritten Platz und wurde letztlich Fünfter. Damit blieb der Bayer einen Platz vor WM-Leader Aegerter.



Der WM-Zweite Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros Yamaha) wurde Siebter und Ex-Weltmeister Randy Krummenacher (EAB Yamaha) Zehnter.



Der Westschweizer Stéphane Frossard zeigte als 16. eine seiner besten WM-Leistungen, Supersport-WM-Rookie Marcel Brenner wurde 21.

Ergebnisse Supersport-WM Magny-Cours, FP1:

1. Cluzel, Yamaha, 1:41,384 min

2. Caricasulo, Yamaha, +0,096 sec

3. Tuuli, MV Agusta, +0,277

4. Verdoia, Yamaha, +0,335

5. Öttl, Kawasaki, +0,342

6. Aegerter, Yamaha, +0,359

7. Odendaal, Yamaha, +0,476

8. Debise, Yamaha, +0,553

9. Öncü, Kawasaki, +0,645

10. Krummenacher, Yamaha, +1,136

11. Bernardi, Yamaha, +1,153

12. Manfredi, Yamaha, +1,213

13. Fabrizio, Kawasaki, +1,285

14. De Rosa, Kawasaki, +1,473

15. Gonzalez, Yamaha, +1,697

16. Frossard, Yamaha, +1,741

21. Brenner, Yamaha, +2,334

28. Herrera, Yamaha, +3,255