Aegerter-Ersatz Simon Jespersen: Chance seines Lebens

Bei der Supersport-WM in Navarra rieben sich viele verwundert die Augen angesichts der Leistungen des bis dahin unbekannten Dänen Simon Jespersen. In Barcelona sitzt er auf der Yamaha R6 des Ten-Kate-Teams.

Bereits seit Sonntag wissen regelmäßige Besucher von SPEEDWEEK.com, dass beim nächsten Event der Supersport-WM auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona Simon Jespersen zu seinem zweiten Einsatz in der Supersport-WM kommen wird. Denn der mit 62 Punkten Vorsprung Gesamtführende Dominique Aegerter muss im zeitgleich stattfindenden MotoE-Weltcup in Misano fahren, Jespersen beschert das eine einmalige Chance im erfolgreichsten Team dieser Meisterschaft.

Der 20-Jährige hat bei seiner WM-Premiere in Navarra für Kallio Yamaha mit den Plätzen 9 und 8 in den Rennen überzeugt und zeitweise sogar geführt. Hauptberuflich fährt Jespersen in der Spanischen Supersport-Meisterschaft und ist derzeit Gesamtdritter.

«Zu wissen, dass ich für Ten Kate Racing Yamaha die nächste Runde der Supersport-WM in Barcelona bestreiten werde, ist die wahrscheinlich coolste Erfahrung, die ich in meiner Karriere bislang erreicht habe», erzählte der Däne. «Ich bin sehr dankbar, dass ich von Ten Kate diese Chance erhalte. Ich sehe diese Möglichkeit als großen Lernprozess. Meine Ergebnisse in Navarra waren sehr positiv, ich komme mit Selbstvertrauen nach Barcelona. Ich will mich aber nicht selbst unter Druck setzen und habe deshalb keine Erwartungen.»