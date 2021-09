Ten Kate Yamaha: Simon Jespersen ersetzt Aegerter!

Die Supersport-Rennen in Barcelona werden ohne den WM-Führenden Dominique Aegerter stattfinden. Das Team Ten Kate Yamaha musste sich nach Ersatz umsehen – und wurde im Dänen Simon Jespersen fündig.

Dominique Aegerter hat für 2021 zwei Verträge: Mit dem deutschen Intact-Team im MotoE-Weltcup und mit Ten Kate Yamaha für die Supersport-WM. Weil er für die Elektroserie zuerst unterschrieb, hat diese bei Terminüberschneidungen Vorrang.



Glücklicherweise gibt es in dieser Saison nur eine Kollision, am Wochenende 18./19. September. Dann fährt MotoE in Misano und die Supersport-WM in Barcelona. In MotoE ist Aegerter aktuell Gesamtvierter, er liegt zwei Rennen vor Schluss elf Punkte hinter dem Führenden und hat noch Titelchancen.

In der Supersport-WM hat der Rohrbacher nach Magny-Cours 62 Punkte Vorsprung und wird die WM-Führung auch dann behalten, sollte sein nächster Verfolger Steven Odendaal beide Rennen in Katalonien gewinnen.

Vor dem Rennwochenende in Frankreich hatte Ten Kate Yamaha an einem verwegenen Plan gearbeitet. Das Team fragte bei Promoter Dorna an, ob Aegerter nur das Rennen am Sonntag in Barcelona bestreiten darf, sollte er in MotoE am Samstag leer ausgehen, keine Titelchancen mehr haben und deshalb von Intact freigegeben werden. Domi wäre dann im zweiten Supersport-Rennen ohne einen Meter Training und vom letzten Startplatz losgefahren, so die Idee. Mit der Hoffnung, wenigstens eine Handvoll Punkte zu erobern. Dazwischen hätte er noch 1300 Kilometer Entfernung zwischen den beiden Austragungsorten hinter sich bringen müssen.

Doch das lässt das Reglement nicht zu.



Also hat Ten Kate für Barcelona Ersatz für den WM-Führenden besorgt. Die Wahl fiel auf den Dänen Simon Jespersen, der bei seinem Gaststart in Navarra für Kallio Yamaha bei seiner WM-Premiere mit den Plätzen 9 und 8 in den Rennen überraschte und schon in den Trainings für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte.