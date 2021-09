Barcelona FP1: Öttl vorne, Krummenacher kann es noch!

Anscheinend hat Randy Krummenacher den Wechsel gebraucht: Im FP1 der Supersport-WM auf dem Circuit de Catalunya brauste er für sein neues Team CM Yamaha auf Platz 2 – nur Philipp Öttl war besser.

In Abwesenheit von WM-Leader Domi Aegerter, der Rohrbacher muss im zeitgleich stattfindenden MotoE-Weltcup in Misano fahren, beendete Kawasaki-Aushängeschild Philipp Öttl aus dem Puccetti-Team das erste freie Training der Supersport-WM in Barcelona auf dem ersten Platz.

Randy Krummenacher hat nach Magny-Cours vom niederländischen Team EAB zu CM Yamaha gewechselt, wo er den verletzten Luca Bernardi für die restliche Saison ersetzt und wieder mit Manuel Cappelletti und Alessandro Alvisi arbeitet, mit denen er 2019 Weltmeister wurde. Der Schweizer hatte einen hervorragenden Einstand und lag die meiste Zeit während der 45-minütigen Session hinter Manuel Gonzalez (ParkinGO Yamaha) auf dem zweiten Platz. Mit seiner letzten gezeiteten Runde übernahm Krummi sogar kurzfristig die Führung, wurde dann aber noch vom WM-Dritten Öttl überrumpelt.

Der WM-Zweite Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros Yamaha) hat in Barcelona die einmalige Chance, bis zu 50 Punkte auf Aegerter aufzuholen, der momentan 62 Punkte voraus liegt. Doch FP1 beendete der Südafrikaner lediglich auf dem sechsten Platz.



Niki Tuuli brachte die einzige MV Agusta im Feld auf die siebte Position.

Marcel Brenner, seit Most für das Team VFT Yamaha unterwegs, fährt in Barcelona zum zweiten Mal auf einer Strecke, die er kennt. Als Ziel für die Rennen hat er sich die Top-10 gesteckt, im ersten Training wurde der Schweizer 12.



Der Deutsche Meister Patrick Hobelsberger aus dem Team Bonovo MGM Yamaha ist mit Wildcard am Start und verlor als 19. gute 1,5 sec auf die Spitze.

Der Westschweizer Stéphane Frossard (Moto Team Jura Vitesse Yamaha) wurde 31.



Das österreichische Team iXS YART ist mit Billy van Eerde dabei, dessen Start von MotoGP-Ass Jack Miller finanziert wird. Der junge Australier muss bei seiner Supersport-Premiere Lehrgeld bezahlen und landete auf Position 34 (+4,286 sec).



Altogo Yamaha bietet neben Kevin Manfredi den 25-jährigen Schweizer Baris Sahin als zweiten Piloten auf, der bei seiner WM-Premiere als 35. und Vorletzter 4,4 sec verlor.