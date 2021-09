Knochenbrüche: Helfender Marshal von Bike getroffen

Im ersten freien Training der Supersport-WM kam es am Freitagmorgen auf dem Circuit de Catalunya zu einem verhängnisvollen Zwischenfall, der für einen weiblichen Streckenposten im Krankenhaus endete.

Sieben Minuten vor Ende musste das erste freie Training der Supersport-Klasse am Freitagmorgen nach einem Sturz von Marc Alcoba in Kurve 2 unterbrochen werden. Während Streckenposten dabei halfen den Spanier und dessen Motorrad aus dem Kiesbett zu bergen, stürzte Ondrej Vostatek in derselben Kurve. Die Yamaha des Tschechen traf einen weiblichen Marshal, sie erlitt dabei mehrere Knochenbrüche und wurde zur Behandlung umgehend ins Krankenhaus gebracht.



Vostatek aus dem Team iXS YART wurde von der Rennleitung anschließend streng bestraft. Denn sein Sturz geschah 30 Sekunden nach dem ersten Crash, es wurden längst gelbe Flaggen geschwenkt. Diese verpflichten die Fahrer dazu im betreffenden Streckenabschnitt langsamer und vorsichtig zu fahren.



Die doppelte Strafe lautet, dass Vostatek am Samstag-Rennen in Barcelona nicht teilnehmen darf und das Rennen am Sonntag aus der Boxengasse starten muss.