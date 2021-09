Philipp Öttl (5./Kawasaki): «Überrascht und besorgt» 17.09.2021 - 19:04 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Philipp Öttl in Barcelona

Selten sah man Philipp Öttl so ratlos wie am ersten Trainingstag der Supersport-WM 2021 in Barcelona. So gut wie das erste Training verlief, so schlecht urteilt der Kawasaki-Pilot über die zweite Session.