Barcelona, FP2: Patrick Hobelsberger überraschte alle

Der erste Trainingstag der Superbike-WM 2021 in Barcelona endete unerwartet mit der Bestzeit für Kawasaki-Pilot Raffaele De Rosa. Randy Krummenacher, Philipp Öttl und auch Patrick Hobelsberger präsentierten sich stark.

In den beiden freien Trainings am Freitag haben die Piloten der Supersport-WM 2021 jeweils 45 Minuten Zeit, um ihre Motorräder abzustimmen, bevor sie am Samstag um 10:25 Uhr in der Superpole die Startplätze für die beiden Rennen ausfahren. Im FP1 hatte Philipp Öttl (Kawasaki) in 1:45,898 min für die schnellste Zeit gesorgt.



In den ersten Minuten des FP2 machte ein anderer Deutscher auf sich aufmerksam: Gaststarter Patrick Hobelsberger führte nach sieben Minuten in 1:46,946 min die Zeitenleiste an, doch dieses Highlight dauerte nur wenige Augenblicke an. Zuerst wurde der Deutsche von Manuel Gonzalez um 0,5 sec unterboten, kurz darauf von Randy Krummenacher sogar um 0,8 sec. Dennoch hielt sich ‹Pax› mit seiner Zeit fast 10 Minuten auf der dritten Position und über 20 Minuten in den Top-5.

Wie zuvor im FP2 der Superbike-Kategorie taten sich auch die Superpole-Piloten mit schnelleren Rundenzeiten schwer. Bei Halbzeit führte weiterhin Krummenacher in 1.46,099 min das FP2 an.



Doch 20 Minuten vor dem Ende übernahm Gonzalez in 1:45,729 min die Führung. Damit war der Spanier, der gleich eine Serie ähnlich schneller Zeiten fuhr, auch schneller als Öttl im FP1.



Bis zum Ablauf der Zeit blitzten bei mehreren Piloten immer wieder Sektorbestzeiten auf, doch eine schnellere Zeit sprang dabei selten heraus. Überraschend sorgte am Ende Kawasaki-Pilot Raffaele de Rosa in 1:45,620 min für die Freitagsbestzeit. In der kombinierten Liste führt der Italiener vor Krummenacher, Odendaal und Öttl.

Patrick Hobelsberger steigerte sich zehn Minuten vor dem Ende um 0,6 sec und beendete das FP2 auf den starken sechsten Platz, was ihn in der kombinierten Zeitenliste sogar auf Platz 8 befördert.



Marcel Brenner beendete die Freitagtrainings auf Platz 15.



Weil Kurve 10 auf dem Circuito de Catalunya-Barcelona umgestaltet wurde, sind die Rekorde aus dem vergangenen Jahr hinfällig.