Dominique Aegerter hat am Strand seine Akkus geladen

Es kommt schon fast einer Sensation gleich, dass WM-Leader Dominique Aegerter den ersten Trainingstag der Supersport-WM 2021 in Portimão nur Vierter beendete. Der Ten Kate-Pilot versichert: Energie ist da.

Beim Meeting in Jerez baute Dominique Aegerter seine WM-Führung auf solide 62 WM-Punkte aus. Selbst wenn der Rohrbacher also in Portimão in beiden Rennen leer ausgehen sollte, würde er dennoch als Gesamtführender in die beiden Überseerennen in Argentinien und Indonesien gehen.



Natürlich hat sich der seit Donnerstag 31-Jährige etwas anderes vorgenommen. Als Vierter am Freitag konnte der Ten Kate Yamaha-Pilot seinen Hauptrivalen im WM-Kampf, den Südafrikaner Steven Odendaal, hinter sich lassen. Das erste Training am Vormittag begann Aegerter verhalten als Achter.



«Ich kenne Portimão nur aus der Moto2 im vergangenen Jahr, dazu waren wir hier einmal testen. Das Layout ist so völlig anders. Verschiedenste Kurven, hoch und runter, links und rechts – es ist nicht leicht, hier die perfekte Linie zu finden», erklärte der Schweizer. «Und es ist sehr heiß da draußen, vor allem der Asphalt mit 45 Grad Celsius. Der Job, den hier das Bike, die Reifen, das Team und der Fahrer erledigen muss, ist nicht einfach – aber wir haben es uns vorher ein paar Tage am Strand gut gehen lassen, also sind unsere Akkus voll.»

«Im zweitem Training konnten wir unseren Rückstand deutlich reduzieren und dazu bei den heißen Bedingungen eine sehr gute Race-Pace fahren. Unsere Abstimmung ist schon ziemlich gut, berichtete der WM-Leader weiter. «Jetzt werden wir uns auf die Superpole vorbereiten, um eine gute Startposition für die Rennen zu bekommen. Ich freue mich, dass meine Familie hier dabei sein kann, dazu ist es das letzte Rennen in Europa. Also sehen wir zu, dass wir im ersten Rennen einen guten Job abliefern.»

Ergebnis Superbike-WM, Portimao, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jules Cluzel Yamaha 1:44,497 min 2. Dominique Aegerter Yamaha 1:44,593 + 0,096 sec 3. Niki Tuuli MV Agusta 1:44,821 + 0,324 4. Manuel Gonzalez Yamaha 1:44,972 + 0,475 5. Raffaele De_Rosa Kawasaki 1:45,152 + 0,655 6. Federico Caricasulo Yamaha 1:45,176 + 0,679 7. Philipp Öttl Kawasaki 1:45,198 + 0,701 8. Randy Krummenacher Yamaha 1:45,238 + 0,741 9. Steven Odendaal Yamaha 1:45,268 + 0,771 10. Patrick Hobelsberger Yamaha 1:45,381 + 0,884 11. Yari Montella Yamaha 1:45,498 + 1,001 12. Marcel Brenner Yamaha 1:45,566 + 1,069 13. Glenn Van_Straalen Yamaha 1:45,849 + 1,352 14. Peter Sebestyen Yamaha 1:46,053 + 1,556 15. David Sanchis Yamaha 1:46,058 + 1,561 16. Can Öncü Kawasaki 1:46,097 + 1,600 17. Christoffer Bergman Yamaha 1:46,183 + 1,686 18. Kevin Manfredi Yamaha 1:46,286 + 1,789 19. Hannes Soomer Yamaha 1:46,313 + 1,816 20. Unai Orradre Yamaha 1:46,557 + 2,060 21. Ondrej Vostatek Yamaha 1:46,658 + 2,161 22. Leonardo Taccini Kawasaki 1:46,718 + 2,221 23. Federico Fuligni Yamaha 1:46,779 + 2,282 24. Vertti Takala Yamaha 1:46,806 + 2,309 25. Galang Hendra Yamaha 1:46,974 + 2,477 26. Aleix Viu Yamaha 1:47,026 + 2,529 27. Stephane Frossard Yamaha 1:47,213 + 2,716 28. Maria Herrera Yamaha 1:47,786 + 3,289 29. Luigi Montella Yamaha 1:47,800 + 3,303 30. Bill Van_Eerde Yamaha 1:48,192 + 3,695 31. Pedro Romero Kawasaki 1:48,749 + 4,252 32. Eduardo Montero Yamaha 1:49,146 + 4,649 33. Shogo Kawasaki Kawasaki 1:49,242 + 4,745