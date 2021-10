Portimão, FP2: Dominique Aegerter mit Steigerung

Nach Platz 9 am Vormittag steigerte sich Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) im zweiten Training deutlich. Für die Tagesbestzeit sorgte aber Manuel Gonzalez (ParkinG0 Yamaha). Öttl und Krummenacher in den Top-10.

In 1:44,188 min hatte Manuel Gonzalez (ParkinGO Yamaha) in Portimão im FP1 am Vormittag die schnellste Rundenzeit vorgelegt, doch am heißeren Nachmittag waren die Piloten der Supersport-WM 2021 zunächst deutlich langsamer unterwegs. Nach 15 Minuten im zweiten Training führte Steven Odendaal (Yamaha) in 1:45,268 min die Zeitenliste an,



Eine persönliche Steigerung um fast eine Sekunde Niki Tuuli in den ersten zehn Minuten, der MV Agusta-Pilot war im ersten Training aber nur 20.

WM-Leader Dominique Aegerter tat sich im ersten Training mit 0,9 sec Rückstand überraschend schwer, doch im zweiten Training steigerte sich der Rohrbacher nach 20 Minuten auf eine in 1:44,980 min und sorgte damit für die erste Rundenzeit unter 1:45 min. Bester Kawasaki-Pilot zu diesem Zeitpunkt Philipp Öttl mit 0,6 sec Rückstand auf Aegerter auf Platz 6.



Bei noch 18 Minuten sorgte Jules Cluzel für einen Paukenschlag, als der Franzose die Konkurrenz mit einer Rundenzeit von 1:44,497 min förmlich wachrüttelte. Der mehrfache Vizeweltmeister kam um 0,139 sec an seine Zeit vom FP1 heran.

In den letzten fünf Minuten war fast das gesamte Feld auf der Piste. es blieb bei vereinzelten Verbesserungen. Der größte Sprung in der Schlussphase gelang Aegerter, der sich auf eine 1:44,593 min steigerte. Am Ende markierten zwölf von 33 Piloten am Nachmittag eine persönliche Steigerung, darunter neben Aegerter auch Randy Krummenacher (CM Racing), Patrick Hobelsberger (Bonovo MGM) und Marcel Brenner (VFT Racing).

In der kombinierten Zeitenliste liegt weiterhin Gonzalez vor Cluzel und Federico Caricasulo, die sich im FP2 nicht verbesserte. Aegerter rückt auf Platz 4 vor und liegt damit nun vor seinem WM-Rivalen Steven Odendaal.



Tuuli beendete den ersten Trainingstag mit der einzigen MV Agusta auf Platz 6. Die schnellste Kawasaki stellte Can Öncü auf die siebte Position. Philipp Öttl wurde Achter.



Die weiteren Positionen: 10. Randy Krummenacher, 12. Patrick Hobelsberger, 13. Marcel Brenner.

Ergebnis Superbike-WM, Portimao, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jules Cluzel Yamaha 1:44,497 min 2. Dominique Aegerter Yamaha 1:44,593 + 0,096 sec 3. Niki Tuuli MV Agusta 1:44,821 + 0,324 4. Manuel Gonzalez Yamaha 1:44,972 + 0,475 5. Raffaele De_Rosa Kawasaki 1:45,152 + 0,655 6. Federico Caricasulo Yamaha 1:45,176 + 0,679 7. Philipp Öttl Kawasaki 1:45,198 + 0,701 8. Randy Krummenacher Yamaha 1:45,238 + 0,741 9. Steven Odendaal Yamaha 1:45,268 + 0,771 10. Patrick Hobelsberger Yamaha 1:45,381 + 0,884 11. Yari Montella Yamaha 1:45,498 + 1,001 12. Marcel Brenner Yamaha 1:45,566 + 1,069 13. Glenn Van_Straalen Yamaha 1:45,849 + 1,352 14. Peter Sebestyen Yamaha 1:46,053 + 1,556 15. David Sanchis Yamaha 1:46,058 + 1,561 16. Can Öncü Kawasaki 1:46,097 + 1,600 17. Christoffer Bergman Yamaha 1:46,183 + 1,686 18. Kevin Manfredi Yamaha 1:46,286 + 1,789 19. Hannes Soomer Yamaha 1:46,313 + 1,816 20. Unai Orradre Yamaha 1:46,557 + 2,060 21. Ondrej Vostatek Yamaha 1:46,658 + 2,161 22. Leonardo Taccini Kawasaki 1:46,718 + 2,221 23. Federico Fuligni Yamaha 1:46,779 + 2,282 24. Vertti Takala Yamaha 1:46,806 + 2,309 25. Galang Hendra Yamaha 1:46,974 + 2,477 26. Aleix Viu Yamaha 1:47,026 + 2,529 27. Stephane Frossard Yamaha 1:47,213 + 2,716 28. Maria Herrera Yamaha 1:47,786 + 3,289 29. Luigi Montella Yamaha 1:47,800 + 3,303 30. Bill Van_Eerde Yamaha 1:48,192 + 3,695 31. Pedro Romero Kawasaki 1:48,749 + 4,252 32. Eduardo Montero Yamaha 1:49,146 + 4,649 33. Shogo Kawasaki Kawasaki 1:49,242 + 4,745