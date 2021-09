Weshalb Kenan Sofuoglu (37) auf Portimao verzichtet 27.09.2021 - 16:14 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Can Öncü, Kenan Sofuoglu, Toprak Razgatlioglu und Bahattin Sofuoglu (v.l.) © Gold & Goose Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu Zurück Weiter

Eigentlich wollte Kenan Sofuoglu die freien Supersport-Trainings am Freitag in Jerez und Portimao fahren – nur zum Spaß. Doch, obwohl er in Jerez sehr schnell war, wurden ihm die Augen geöffnet.