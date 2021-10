San Juan: Aegerter als Weltmeister auf dem Podest

Im Trubel um den neuen Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter ging der Sieg von Jules Cluzel im zweiten Rennen in San Juan Villicum unter. Philipp Öttl wurde Zwölfter.

Vor dem zweiten Lauf in San Juan Villicum war die spannende Frage, ob Steven Odendaal die WM-Entscheidung in der Supersport-WM 2021 auf das Saisonfinale auf der Insel Lombok/Indonesien vertagen kann, oder ob sich Dominique Aegerter bereits in Argentinien zum Weltmeister krönen wird.



Dass Jules Cluzel gewinnen würde, war angesichts der Dominanz des GMT94 Yamaha-Piloten in der Superpole und im ersten Rennen ohnehin sehr wahrscheinlich.

Und so passierte es auch. Wie im ersten Rennen konnte nur Can Öncü die Pace des Franzosen mitgehen, erst im letzten Renndrittel konnte Cluzel den hartnäckigen Kawasaki-Piloten aus der Türkei um einige Motorradlängen abschütteln. Nach 19 Runden kreuzte der 33-Jährige mit 2,2 sec Vorsprung die Ziellinie. Cluzel hat bisher jedes der vier Rennen der Supersport-WM in Argentinien gewonnen!



Beeinflusst wurde das Rennen von einem Sturz von Manuel Gonzalez und Steven Odendaal in der ersten Kurve, bei dem außer Cluzel und Öncü das komplette Feld aufgehalten wurde.

Drei Sekunden hinter der Spitze kämpfte Aegerter mit Peter Sebestyen (Yamaha) und Niki Tuuli (MV Agusta) um den letzten Podiumsplatz. Weil Odendaal fünf Runden vor dem Ende erneut stürzte und endgültig ausschied, stand der Schweizer bereits als Weltmeister fest.



Doch Aegerter wollte mehr und distanzierte den Finnen in den letzten Runden deutlich und fuhr als Dritter aufs Podium – als Supersport-Weltmeister! Es ist der erste WM-Titel für den 31-Jährigen, aber der zehnte für das Ten Kate-Team.

Weil Tuuli in der letzten Runde stürzte, schaffte Marcel Brenner (VFT Yamaha) im zweiten Lauf als Neunter den Sprung in die Top-10.



Ein Desaster erlebte Kawasaki-Pilot Philipp Öttl, der nach dem Zwischenfall in der ersten Kurve nicht in Schwung kam und auf Platz 12 in die Wertung kam. In der letzten Runde wurde der Bayer sogar vom in Runde 1 gestürzten Manuel Gonzalez überholt.

So lief das Rennen:

Start: Cluzel vor Öncü und Tuuli in die erste Kurve. Sturz Odendaal und Gonzalez in der ersten Kurve. Auch Öttl betroffen.

Runde 1: Cluzel vor Öncü. Sebestyen (3.) 1,5 sec zurück. Dann Tuuli, Orradre und Aegerter. Brenner auf 12, Öttl 14.

Runde 2: Schnellste Rennrunde Aegerter (5.) in 1:42,096 min.

Runde 3: Cluzel 0,2 sec vor Öncü. Aegerter vorbei an Orradre auf Platz 4.

Runde 4: Öncü hält noch tapfer mit Cluzel mit.

Runde 5: Cluzel 0,2 sec vor Öncü und 3,5 sec vor Sebestyen, Aegerter und Tuuli. Öttl (12.) jetzt vor Brenner (13.).

Runde 6: Aegerter (3.) und Tuuli (4.) vorbei an Sebestyen (5.).

Runde 7: Cluzel und Öncü 4,5 sec vor Aegerter.

Runde 8: Aegerter unter Druck von Tuuli.

Runde 9: Gonzalez als 15. wieder in den Punkten.

Runde 10: Aegerter (3.) erstmals schneller als Cluzel und Öncü an der Spitze.

Runde 11: Cluzel jetzt erstmals 0,5 sec vor Öncü. Orradre und De Rosa fallen mit Defekt aus.

Runde 12: Brenner (10.), Öttl (11.)

Runde 13: Cluzel 0,7 sec vor Öncü und 6,6 sec vor Aegerter. Noch ein Sturz von Odendaal!

Runde 14: Aegerter hat nach wie vor Tuuli im Nacken.

Runde 15: Cluzel sucht die Entscheidung und distanziert Öncü mit der schnellsten Rennrunde ein 1:41,906 min um eine Sekunde!

Runde 16: Aegerter hat sich ein wenig Luft von Tuuli verschafft. Brenner auf 10, Öttl auf 12.

Runde 17: Öncü jetzt 2,1 sec hinter Cluzel.

Runde 18: Aegerter (3.) hat Tuuli abgeschüttelt.

Letzte Runde: Cluzel gewinnt vor Öncü und Aegerter.

Ergebnis Supersport-WM, San Juan, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jules Cluzel Yamaha 2. Can Öncö Kawasaki + 2,157 sec 3. Dominique Aegerter Yamaha + 7,682 4. Hannes Soomer Yamaha + 12,152 5. Peter Sebestyen Yamaha + 12,979 6. Valentin Debise Yamaha + 16,864 7. Vertti Takala Yamaha + 23,567 8. Glenn Van Straalen Yamaha + 23,805 9. Marcel Brenner Yamaha + 27,164 10. Manuel Gonzalez Yamaha + 27,790 11. Leonardo Taccini Yamaha + 29,576 12. Philipp Öttl Kawasaki + 30,147 13. Sheridan Morais Yamaha + 54,122 14. Unai Orradre Yamaha + 55,588 15. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min 16. Niki Tuuli MV Agusta > 1 min 17. Matias Petratti Yamaha > 1 min Out Steven Odendaal Yamaha Out Raffaele De Rosa Kawasaki Out Andres Gonzalez Yamaha