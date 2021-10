Starkes Kawasaki-Team steigt mit 300-Weltmeister auf

Nach Manuel Gonzalez vor zwei Jahren ist Adrian Huertas erst der zweite Weltmeister der Supersport-WM 300, der in die höhere 600er-Kategorie aufsteigt. Der Spanier nimmt sein Team MTM Kawasaki gleich mit.

Mit sechs Siegen, acht Podestplätzen und drei Poles aus 16 Rennen gewann Adrian Huertas die diesjährige Supersport-WM 300. Nach Marc Garcia (2017), Ana Carrasco (2018) und Manuel Gonzalez (2019) ist Huertas der vierte Spanier, der die Nachwuchsserie für sich entschied.

Im kommenden Jahr wird der Madrilene die Supersport-WM bereichern. Huertas vollzieht den Sprung in die 600er-Serie mit seinem Weltmeisterteam MotoTuningMol Kawasaki.



«Ich freue mich sehr, dass ich 2022 mit dem MTM-Team und Kawasaki weitermachen werde. Wir hatten eine sehr erfolgreiche gemeinsame Saison und ich freue mich darauf, sie fortzusetzen», sagte der 18-Jährige. «Es ist eine neue Herausforderung und ich möchte Teammanager Ludo für diese Gelegenheit danken. Es ist cool, dass ich diesen Schritt in eine nächsthöhere Klasse im Paddock der Superbike-WM machen kann. Ich werde weiter hart arbeiten, genau wie in der abgelaufenen Saison.»

Spannender als der Aufstieg von Adrian Huertas ist der von MTM Kawasaki. Das belgische Team war in den vergangenen beiden Jahren in der Nachwuchsserie der Erfolgsgarant schlechthin. Jeder der vier Piloten gewann 2020 mindestens ein Rennen, drei von ihnen beendete die Saison in den Top-4, der Niederländer Jeffrey Buis als Weltmeister. 2021 wurde Huertas Weltmeister, seine drei Teamkollegen platzierten sich in den Top-9.



«Unser Fokus bleibt auf der Supersport-WM 300, wo wir weitere Erfolge erreichen wollen», versicherte Teamchef Ludo Van der Veken. «Ich freue mich sehr, dass wir mit Adrian und der Unterstützung von Kawasaki den Schritt in die Supersport-WM machen können. Adrian ist ein Kämpfer, aber es ist auch eine Freude, mit ihm zu arbeiten. Ich gehe davon aus, dass er auch auf der ZX-6R schnell sein wird.»

Ein starkes Kawasaki-Team ist in der Supersport-WM mit 600 ccm willkommen. In den vergangenen Jahren konnte lediglich Puccetti Racing aus Italien (2021 mit Philipp Öttl, Can Öncü) regelmäßig an der Spitze mitfahren.



Buis gibt an diesem Wochenende in Argentinien mit dem Fabrizio-Team GAP MotoZoo sein Debüt in der Supersport-WM. Ob MTM die Aufstiegspläne des Niederländers wie ursprünglich geplant begleitet, ist noch nicht bestätigt.