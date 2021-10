San Juan: Cluzel auf Pole, Odendaal kontert Aegerter

Am Freitag hatte Supersport-WM-Leader Domi Aegerter seinen Widersacher Steven Odendaal locker im Griff. Doch für die Rennen in San Juan qualifizierte sich der Südafrikaner als Zweiter, Aegerter als Fünfter.

Die beiden freien Trainings am Freitag entschied WM-Leader Dominique Aegerter 2:0 gegen seinen Widersacher Steven Odendaal. Im Gegensatz zur Superbike-Klasse haben die Supersport-Piloten am Samstagmorgen kein drittes freies Training, sondern gehen direkt ins 20-minütige Qualifying.

Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) beendete den Freitag mit der Rekordzeit von 1:41,926 min als Erster. Der Franzose war es auch, der zur Halbzeit der Superpole mit 1:42,165 min führte. Während Aegerter zu diesem Zeitpunkt mit einer Zehntelsekunde Rückstand Zweiter war, lag Odendaal lediglich auf Platz 9.

Die wahre Zeitenjagd sahen wir in den letzten sieben Minuten. Cluzel steigerte sich an der Spitze erst auf 1:41,930 und dann auf 1:41,740 min.



Odendaal verbesserte sich 3 min vor Ende auf Platz 2, der WM-Dritte Manuel Gonzalez (ParkinGO Yamaha) wurde Dritter.

Aegerter hatte das Pech, dass in seiner letzten fliegenden Runde gelbe Flaggen gezeigt wurden – der Schweizer muss die beiden Rennen am Samstag und Sonntag von Startplatz 5 in Angriff nehmen. Kommt er jeweils vor Odendaal ins Ziel, unabhängig von der Platzierung, ist der 31-Jährige Weltmeister!

Philipp Öttl haderte am Freitag mit seiner Puccetti-Kawasaki und der für ihn neuen Strecke und kam nur auf Platz 15. Für den Bayer wurde es mit 1,005 sec Rückstand Startplatz 11. Für die Rennen in Argentinien hat Gonzalez deutlich bessere Karten im Kampf um den dritten WM-Rang, der Spanier liegt aktuell 17 Punkte vor Öttl.

Der zweite Schweizer im Feld, Marcel Brenner aus dem Team VFT Yamaha, beendete seine Premiere in Argentinien am Freitag als Zwölfter und wurde in der Superpole 13.

Ergebnisse Supersport-WM San Juan, Superpole:

1. Cluzel, Yamaha, 1:41,740 min

2. Odendaal, Yamaha, +0,335 sec

3. M. Gonzalez, Yamaha, +0,340

4. Öncü, Kawasaki, +0,396

5. Aegerter, Yamaha, +0,433

6. Debise, Yamaha, +0,459

7. De Rosa, Kawasaki, +0,608

8. Sebestyen, Yamaha, +0,768

9. Tuuli, MV Agusta, +0,970

10. Orradre, Yamaha, +0,988

11. Öttl, Kawasaki, +1,005

12. Soomer, Yamaha, +1,050

13. Brenner, Yamaha, +1,118

14. Takala, Yamaha, +1,270

15. Van Straalen, Yamaha, +1,454

16. A. Gonzalez, Yamaha, +2,080

17. Morais, Yamaha, +2,168

18. Taccini, Yamaha, +2,751

19. Buis, Kawasaki, +4,346

20. Petratti, Yamaha, +4,663