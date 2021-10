San Juan, Lauf 1: Cluzel-Sieg, Odendaal vor Aegerter

Während Jules Cluzel im ersten Rennen der Supersport-WM 2021 in San Juan dominierte, kämpften die WM-Rivalen Dominique Aegerter und Steven Odendaal nur um Platz 4.

Bei 54 Punkten Vorsprung auf den WM-Zweiten bei noch 100 zu vergebende Punkte ist der vorzeitige Titelgewinn durch Dominique Aegerter beim Supersport-Meeting in San Juan wahrscheinlich – mitunter sogar bereits im ersten Rennen. Denn wenn Steven Odendaal im Eifer des Gefechts stürzen sollte und Aegerter gewinnt, läge der Ten Kate Yamaha-Pilot um 79 Punkte uneinholbar für den Südafrikaner vorne.



Doch dafür müsste der Rohrbacher zuerst Jules Cluzel (GMT94) bezwingen, der sich in San Juan in überragender Form präsentiert und in der Superpole über 0,3 sec schneller als der Rest des Feldes war. Odendaal wiederum startete als Zweiter ebenfalls vor Aegerter, der von Startplatz 5 ins Rennen ging.

Ab der ersten Runde setzte Cluzel seine Dominanz aus der Superpole nathlos fort. Der Franzose gewann bereits 2018 und 2019 in Argentinien und setzte sich an der Spitze schnell um einige Sekunde ab und fuhr souveränen seinen dritten Sieg in San Juan Villicum ein.



Um Platz 2 kämpften rundenlang Manuel Gonzalez (Yamaha) und Can Öncü. Erst im letzten Rennviertel setzte sich der Spanier durch und wurde Zweiter, während der Türke als bester Kawasaki-Pilot ein weiteres Podest holte.

Die WM-Rivalen trugen hinter den Top-3 ihr eigenes Duell aus. Mal hatte Aegerter die besseren Karten, dann wieder Odendaal. Am Ende kreuzte der Südafrikaner um 0,2 sec vor dem WM-Leader als Vierter die Ziellinie. Weil Aegerter für Platz 5 aber nur zwei Punkte weniger erhielt, ist der Schaden für die Gesamtwertung gering.



Philipp Öttl erlebt auf dem Circuito San Juan Villicum sein bisher schwierigstes Rennwochenende der Saison. Als Elfter im Ziel büßte der Kawasaki-Pilot fast 32 sec auf den Sieger ein. Auch auf seinen Puccetti-Teamkollegen Öncü fehlten dem Bayer 24 sec.



Marcel Brenner brachte die Yamaha von VFT Racing als 14. in den Punkterängen ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Öncü in der ersten Kurve vorne, Cluzel schlüpft aber innen durch in Führung. Aegerter auf 5, Öttl 9, Brenner 14.

Runde 1: Cluzel 0,3 sec vor Öncü, Odendaal, Gonzales, Aegerter.

Runde 2: Nur Öncü kann den Speed von Cluzel in der Anfangsphase mitgehen. Gonzalez (3.) bereits 1,3 sec zurück! Schnellste Rennrunde Öncü in 1:42,269 min.

Runde 3: Cluzel in 1:42,161 min um 0,5 sec vor Öncü und 1,8 sec vor Gonzalez. Odendaal und Aegerter kämpfen um Platz 4. Öttl (9.) verliert bereits 4 sec.

Runde 4: Aegerter hat sich als Vierter durchgesetzt. Odendaal fällt hinter Sebestyen und De Rosa auf Platz 7 zurück.

Runde 5: Cluzel in 1:42,147 jetzt 1 sec vor Öncü und 2,2 vor Gonzalez. Aegerter (4.) verliert schon 4 sec! Öttl verbessert sich auf Platz 8 und hat Anschluss bis Platz 5.

Runde 6: Aegerter schon 2 sec vor Odendaal. Sturz Petratti.

Runde 7: Cluzel fährt weiter die schnellsten Runden, doch Öncü und Gonzalez verlieren pro Runde nur noch etwa 0,3 sec. Öttl fällt zurück.

Runde 8: Cluzel um 2 sec vor Öncü, der zunehmend unter Druck von Gonzalez steht. Öttl nur noch Zehnter. Brenner auf Platz 17 zurückgefallen.

Runde 9: Gonzalez am Hinterrad von Öncü.

Runde 10: Cluzel um 2,9 sec vorne. Aegerter (4.) und Odendaal (5.) um 1,8 sec getrennt. Öttl (10.) kämpft mit Niki Tuuli (MV Agusta) um Platz 9.

Runde 11: Gonzalez findet keine Lücke bei Öncü. Odendaal nur noch 0,6 sec hinter Aegerter.

Runde 12: Endlich kommt Gonzalez vorbei, aber der Türke kontert einige Kurven später.

Runde 13: Odendaal im direkten Windschatten von Aegerter. Öttl weiter auf Platz 10.

Runde 14: Aegerter verliert Platz 4 an Odendaal.

Runde 15: Aegerter (5.) 0,8 sec langsamer als Odendaal. Öttl fällt hinter Van Straalen und Takala auf Platz 12 zurück. Brenner auf 15.

Runde 16: Sturz De Rosa auf Platz 8 liegend.

Runde 17: Aegerter mit persönlich schnellster Runde wieder dran an Odendaal.

Runde 18: Cluzel dominiert mit 4,7 sec Vorsprung auf Gonzalez Öncü.

Runde 19: Cluzel gewinnt vor Gonzalez und Öncü. Aegerter zu Beginn der letzten Runde kurzzeitig vorbei an Odendaal, der aber kontern kann. Öttl wird Elfter, Brenner 14.

Ergebnis Supersport-WM, San Juan, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jules Cluzel Yamaha 2. Manuel Gonzalez Yamaha + 4,774 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 7,000 4. Steven Odendaal Yamaha + 11,169 5. Dominique Aegerter Yamaha + 11,324 6. Valentin Debise Yamaha + 12,908 7. Peter Sebestyen Yamaha + 19,246 8. Niki Tuuli MV Agusta + 21,853 9. Glenn Van Straalen Yamaha + 24,486 10. Vertti Takala Yamaha + 25,735 11. Philipp Öttl Kawasaki + 31,969 12. Hannes Soomer Yamaha + 32,009 13. Unai Orradre Yamaha + 39,645 14. Marcel Brenner Yamaha + 44,179 15. Sheridan Morais Yamaha + 44,701 16. Andres Gonzalez Yamaha + 47,493 17. Leonardo Taccini Yamaha + 59,584 18. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min 19. Raffaele De Rosa Kawasaki 20. Matias Petratti Yamaha