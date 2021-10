Ten Kate wieder ganz oben – dank Dominique Aegerter

Was für ein großartiges Comeback von Ten Kate im Rahmen der Supersport-WM! Nach dem Titelgewinn von Dominique Aegerter beim Meeting in San Juan kennt der Jubel keine Grenzen. Jetzt ist auch die Superbike-WM wieder Thema.

Nachdem zuletzt Michael van der Mark mit Ten Kate die Supersport-WM 2014 gewonnen hatte, konzentrierte sich das niederländische Team allein auf die Superbike-Kategorie. Nach der Trennung von Honda im Winter 2019 wechselte die Truppe aus Nieuwleusen zu Yamaha und kehrte in diesem Jahr in die 600er-Serie zurück.

Ten Kate ist das erfolgreichste Team in der Geschichte der Supersport-WM, neun Weltmeisterschaften hatte man mit Honda gewonnen. Am Sonntag brachte Dominique Aegerter beim Meeting in San Juan Villicum den ersten WM-Titel mit Yamaha unter Dach und Fach – den zehnten insgesamt.



«Es war eine emotionale Saison und eine großartige mit Yamaha. Wir haben mit all unseren Partnern und Lieferanten in unserer Comeback-Saison bewiesen, dass die Supersport-WM perfekt zu Ten Kate Racing passt», jubelte Teammanager Kervin Bos gegenüber WorldSBK. «Um ehrlich zu sein, die Saison war unglaublich. Wir haben eine gute Saison erwartet, aber nicht so gut.»

Ein wichtiger Eckpfeiler für den Erfolg war die Verpflichtung von Dominique Aegerter. Der Schweizer fuhr in 14 von 19 Rennen auf das Podium, davon zehnmal als Sieger. Seit der 31-Jährige beim Meeting in Misano die WM-Führung übernahm, gab er sie nicht mehr aus den Händen.



«Es gab viele Fahrer, die für uns fahren wollten, aber mit Dominique Aegerter hatten wir sofort das richtige Gefühl. Gemeinsam mit Gerrit und Ronald Ten Kate haben wir uns für ihn entschieden. Er passte wegen des Funkelns in seinen Augen und seiner Mentalität, nordeuropäisch und fleißig zu sein, optimal zu uns», erklärte Bos weiter. «Jetzt wurden wir in unserer Comeback-Saison auf Anhieb Weltmeister. Das verdient ein ganz großes Kompliment an das gesamte Team, all unsere Partner und natürlich Dominique! Wie sich jeder vorstellen kann, wollen wir mit ihm weitermachen, aber ich kann im Moment nicht alles sagen.»

Aegerter und Ten Kate sind sich für kommende Saison so gut wie einig. Ein wichtiger Punkt in den Verhandlungen wird für den neuen Supersport-Weltmeister der mögliche Aufstieg in die Superbike-WM sein.



«Unser Plan ist, mit zwei Fahrern in der Supersport-Kategorie zu bleiben und ein Jahr später mit einem Motorrad in die Superbike-WM zurückzukehren», verriet Bos.

Ergebnis Supersport-WM, San Juan, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jules Cluzel Yamaha 2. Can Öncö Kawasaki + 2,157 sec 3. Dominique Aegerter Yamaha + 7,682 4. Hannes Soomer Yamaha + 12,152 5. Peter Sebestyen Yamaha + 12,979 6. Valentin Debise Yamaha + 16,864 7. Vertti Takala Yamaha + 23,567 8. Glenn Van Straalen Yamaha + 23,805 9. Marcel Brenner Yamaha + 27,164 10. Manuel Gonzalez Yamaha + 27,790 11. Leonardo Taccini Yamaha + 29,576 12. Philipp Öttl Kawasaki + 30,147 13. Sheridan Morais Yamaha + 54,122 14. Unai Orradre Yamaha + 55,588 15. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min 16. Niki Tuuli MV Agusta > 1 min 17. Matias Petratti Yamaha > 1 min Out Steven Odendaal Yamaha Out Raffaele De Rosa Kawasaki Out Andres Gonzalez Yamaha