Ten Kate: Aegerters Weltmeister-Yamaha wird verkauft

Noch ein Supersport-Meeting muss die Ten Kate Yamaha von Dominique Aegerter noch überstehen, dann soll sie einen neuen Eigentümer bekommen. Für Sammler und ambitionierte Rennfahrer ein verlockendes Angebot.

Die Schlagkraft dieser Yamaha R6 hat Dominique Aegerter in der Supersport-WM 2021 eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der Schweizer gewann damit bisher zehn Rennen und stand in 14 auf dem Podium. Beim Meeting in San Juan machte der 31-Jährige den Sack zu und krönte sich mit Platz 3 im zweiten Lauf zum Weltmeister.



Begünstigt wurde die vorzeitige Entscheidung durch den Sturz seines letzten Rivalen Steven Odendaal. Doch dabei muss auch erwähnt werden, dass Aegerter das Meeting in Barcelona wegen eines Konflikts mit der MotoE verpasste.

Seit Dienstag wissen wir, dass Aegerter auch in der Supersport-WM 2022 mit Ten Kate Yamaha antreten wird. Für die Titelverteidigung baut das niederländische Team eine neue R6 auf – sein Weltmeistermotorrad und auch das von Teamkollegen Galang Hendra wird verkauft!



«Unsere Ingenieure haben einen ganzen Winter und den Frühling damit verbracht, das Beste aus der YZF-R6 herauszuholen, wie man an den kleinsten Details erkennen kann. Da wir seit jeher alles im eigenen Haus machen – vom Motortuning bis hin zur Entwicklung neuer Teile – können wir Änderungen sehr schnell und auch während der Saison vornehmen. Das Bike wurde nach den Wünschen und Kommentaren von Dominique Aegerter entwickelt.»

Ein Auszug der Features:



- Motor nach SSP-Spezikation von Ten Kate Racing Product (TKRP) aufgebaut

- Auspuffanlage Volltitan von Arrow

- Mectronik-Kabelbaum und WSSP A-ECU

- Febur Wasser + Ölkühler Kit

- Bremsscheiben T-Floater 6.0 von Moto-Master

- L2M Dashboard;

- Spider/TKRP Fußrastenanlage

- WSSP-Dämpferelemente von Öhlins

- Motocarbons Verkleidungsset

Das Motorrad wird zu einem Preis Euro 39.990 exklusiv der obligatorischen Umsatzsteuer. Interessierte mögen via Email Kontakt mit Ten Kate aufnehmen.