Steven Odendaal geschlagen: «Ein sehr trauriger Tag»

Obwohl Steven Odendaal zu Beginn der Supersport-WM-Saison dominierte, reichte es letztlich nicht zum Titel. In San Juan stürzte der Yamaha-Pilot zweimal und war machtlos, als Domi Aegerter im Ziel als Weltmeister ankam.

Das Wochenende in San Juan verlief für Steven Odendaal und sein Evan Bros-Team aus Italien zunächst nicht schlecht, denn der Südafrikaner fuhr in der Superpole auf Position 2. Im Rennen am Samstag verpasste er das Podium als vierter nur knapp und immerhin konnte er seinem WM-Rivalen Domi Aegerter (Yamaha) wichtige Punkte abnehmen.



«In der Superpole konnte ich mit Platz 2 ein unerwartet starkes Resultat erzielen, aber weil wir am Freitag keine Longruns fahren konnten, haben wir im ersten Rennen am Samstag gelitten. Zu Beginn habe ich viele Probleme gehabt, zum Glück bin ich dann in meinen Rhythmus gekommen und am Ende reichte es zu Platz 4», berichtete der ehemalige Moto2-Fahrer.

Der Sonntag wurde jedoch zum Albtraum für den 28-Jährigen. Nach dem Start in das zweite Rennen wurde der WM-Zweite von Manuel Gonzalez aus dem Weg geräumt und beide fanden sich wenig später neben der Strecke wieder. Obwohl Odendaal seine Yamaha R6 wieder auf die Bahn brachte, war die Meisterschaft gelaufen, denn er hätte vor Aegerter ins Ziel kommen müssen, um im November in Mandalika noch Chancen auf den Titel zu haben. Letztendlich endete das Rennen für ihn mit einem zweiten Sturz vorzeitig.

«Ich hatte einen guten Start in das zweite Rennen, doch als ich in die erste Kurve einlenkte, bemerkte ich eine Berührung am Hinterrad, die dazu führte, dass ich stürzte. Zum Glück hat mich kein Fahrer getroffen, denn ich war recht weit vorne und viele Fahrer waren hinter mir.»

«Ich habe mein Bike wieder aufgehoben und gesehen, dass Gonzalez derjenige war, der mich abgeschossen hatte. Wir haben somit alles gegeben, um die Gruppe vor uns einzuholen, doch ich habe leider zu viel Druck gemacht und bin ein zweites Mal gestürzt», ärgerte sich der Yamaha-Pilot. «Es ist ein sehr trauriger Tag, denn mein Ziel war es, die Meisterschaft offen zu halten bis zum letzten Rennen.»

Ist der Druck nun weniger beim Saisonfinale in Indonesien? «Eigentlich gab es kaum Druck, denn ich habe von Rennen zu Rennen gearbeitet und immer 100 Prozent gegeben», erwiderte Odendaal und betonte anschließend: «Natürlich möchten wir jetzt ohne Gedanken die beiden letzten Rennen gewinnen, um die Saison mit einem Hoch zu beenden. Ich schätzte alle Fahrer in diesem Feld so stark ein, dass sie sich schnell an eine neue Strecke anpassen, deshalb kommt es auf die Einstellungsarbeit der Teams an, das kann am Ende den Unterschied machen.»

Ergebnis Supersport-WM, San Juan, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jules Cluzel Yamaha 2. Can Öncö Kawasaki + 2,157 sec 3. Dominique Aegerter Yamaha + 7,682 4. Hannes Soomer Yamaha + 12,152 5. Peter Sebestyen Yamaha + 12,979 6. Valentin Debise Yamaha + 16,864 7. Vertti Takala Yamaha + 23,567 8. Glenn Van Straalen Yamaha + 23,805 9. Marcel Brenner Yamaha + 27,164 10. Manuel Gonzalez Yamaha + 27,790 11. Leonardo Taccini Yamaha + 29,576 12. Philipp Öttl Kawasaki + 30,147 13. Sheridan Morais Yamaha + 54,122 14. Unai Orradre Yamaha + 55,588 15. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min 16. Niki Tuuli MV Agusta > 1 min 17. Matias Petratti Yamaha > 1 min Out Steven Odendaal Yamaha Out Raffaele De Rosa Kawasaki Out Andres Gonzalez Yamaha