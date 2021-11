Dominique Aegerter: Seine Rekorde und Meilensteine

Wie Andrea Locatelli vor einem Jahr gewann auch Dominique Aegerter als Rookie die Supersport-WM. Und wie der Italiener sorgte auch der Ten Kate Yamaha-Pilot für eindrückliche Zahlen und Rekorde.

Im zweiten Rennen der Supersport-WM in San Juan Villicum wurde die diesjährige Meisterschaft entschieden. Während Dominique Aegerter als Dritter aufs Podium fuhr, sorgte sein letzter verbliebene Rivale Steven Odendaal mit einem Sturz (sogar zweimal) in Runde 13 für die Entscheidung. Für den Schweizer ist es der erste Titel auf der Rundstrecke.



Aegerter war der konstanteste Pilot der Saison und sammelte in jedem der bisher 19 Rennen Punkte. Seine schlechtesten Ergebnisse waren fünfte Plätze.

Nie zuvor wurde ein Titel der seriennahen Weltmeisterschaft in Argentinien vergeben – es war aber auch erst das dritte Meeting in San Juan Villicum. Erst zweimal konnten Fahrer mit derselben Nationalität die Supersport-Kategorie innerhalb von drei Jahren gewinnen. 2011/2013 waren es Chaz Davies und Sam Lowes, 2019/2021 Randy Krummenacher und Aegerter.



Der 31-Jährige ist erst der vierte Rookie, der die 600er-Serie gewinnen konnte. Seine Vorgänger waren Cal Crutchlow (2009), Sandro Cortese(2018) und Andrea Locatelli (2020).

Der Schweizer sorgte für den neunten Fahrer-Titel von Yamaha, womit man mit Honda gleichzog, und holte die zehnte Weltmeisterschaft für das niederländische Ten Kate Team.



Hinsichtlich Anzahl der Siege ist der Rohrbacher hinter Locatelli zweitbester Yamaha-Pilot und kann mit zwei Erfolgen in Indonesien gleichziehen. Dabei muss aber gesagt werden, dass die Saison 2020 von Locatelli nur aus 15 Rennen bestand – die Saison 2021 wird 21 Rennen umfassen!



Aegerter stand in 14 Rennen auf dem Podium – ein neuer Rekord! Seine bisher zehn Siege machen Ten Kate zum erfolgreichsten Team (83 Siege). Seine bis San Juan eingefahrenen 381 WM-Punkte stellen ebenfalls einen Rekord dar.