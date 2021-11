Domi Aegerter betont: «Das war der Kampf um den Sieg»

Bis zur letzten Kurve kämpfte Weltmeister Domi Aegerter im zweiten Lauf der Supersport-Klasse in Indonesien um den Sieg. «Das Rennen war verrückt, aber sauber», urteilte der drittplatzierte Yamaha-Pilot.

Von Pole-Position gestartet, kam Dominique Aegerter bei leichtem Regen auf Slick-Reifen lediglich als Sechster aus der ersten Runde zurück. Bis zur zwölften Runde lag der Schweizer auf Rang 5, in den letzten beiden der 19 Runden lieferte sich der 31-Jährige harte Kämpfe mit Jules Cluzel, Federico Caricasulo und Niki Tuuli.



In der letzten Runde übernahm Aegerter erstmals im Rennen die Führung. Auf Platz 2 liegend bog er in die letzte Kurve ein, kam im Kampf mit Caricasulo aber etwas zu weit nach außen, sodass Cluzel und Tuuli innen durchschlüpfen konnten. Die Top-4 Cluzel, Tuuli, Aegerter und Caricasulo kreuzten den Zielstrich innerhalb 0,7 sec.

Weltmeister Aegerter eroberte als Dritter seinen 16. Podestplatz im 21. Rennen in dieser Saison und bescherte Ten Kate Yamaha damit den Sieg in der Team-Meisterschaft.



«Ich wollte gewinnen, ich wollte einen Podestplatz, aber das Wichtigste war der Gewinn der Team-Championship», unterstrich Aegerter. «Ich wollte zu Beginn nicht alles riskieren, weil ich wusste, dass ich eine sehr gute Pace habe. Ich war das ganze Wochenende der Schnellste. Ich wollte in der Führungsgruppe sein, die sind mir aber ein bisschen weggefahren. Ich wurde immer wieder überholt und konnte nicht attackieren, bis die Reifen der anderen ein bisschen nachließen und sie anfingen Fehler zu machen.»

Zum Manöver in der letzten Kurve sagte Aegerter beim Treffen mit SPEEDWEEK.com: «Wir sind ein verrücktes, aber sauberes Rennen gefahren. Wir haben uns nicht groß berührt und keiner ist gestürzt. Das war der Kampf um den Sieg. Ich habe Cluzel voll am Limit überholt, beim Rausbeschleunigen hatte ich dann aber nicht so viel Power und Caricasulo hat mich überholt. Ich wollte ihn einfach zurück überholen und habe ihn weitgedrückt. Weil ich so spät gebremst habe, kam ich von der Linie und zwei sind innen durch – ich habe alles probiert.»

Ergebnis Supersport-WM, Mandalika, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jules Cluzel Yamaha 2. Niki Tuuli MV Agusta + 0,419 sec 3. Dominique Aegerter Yamaha + 0,640 4. Federico Caricasulo Yamaha + 0,714 5. Raffaele De Rosa Kawasaki + 1,802 6. Can Öncü Kawasaki + 6,922 7. Hannes Soomer Yamaha + 11,873 8. Randy Krummenacher Yamaha + 12,659 9. Philipp Öttl Kawasaki + 13,807 10. Peter Sebestyen Yamaha + 19,522 11. Vertti Takala Yamaha + 20,007 12. Unai Orradre Yamaha + 28,530 12. Unai Orradre Yamaha + 37,296 13. Galang Hendra Yamaha + 52,763 14. Andres Gonzalez Yamaha > 1 min 15. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min DNF Steven Odendaal Yamaha DNF Glenn Van Straalen Yamaha DNF Daniel Valle Yamaha DNF Manuel Gonzalez Yamaha DNF Christoffer Bergman Yamaha