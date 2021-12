Dominique Aegerter: 2022 ist MotoE die zweite Wahl

Obwohl Dominique Aegerter in diesem Jahr wegen einer Terminüberschneidung mit MotoE auf die Rennen in Barcelona verzichten musste, wurde er überlegen Supersport-Weltmeister. Für 2022 sind die Prioritäten anders.

Dominique Aegerter musste auf die Zusage beim Dynavolt Intact Team warten, aber jetzt steht fest: Der 31-jährige Schweizer wird nächstes Jahr einen dritten Anlauf auf den Gewinn des MotoE-Weltcups nehmen, nachdem er in den ersten zwei Jahren die Gesamtränge 3 und 2 erreicht hat.



«Ja, ich werde nächstes Jahr wieder mit dem Elektro-Motorrad für das deutsche Intact-Team an den Start gehen», bestätigte Aegerter. Bis jetzt hatte er auf die Erlaubnis für das MotoE-Abenteuer seitens des niederländischen Ten-Kate-Yamaha-Teams gewartet. Denn im Gegensatz zu 2021 wird die Supersport-WM 2022 beim Rohrbacher Priorität haben. Und 2023 soll der gemeinsame Aufstieg in die Superbike-WM erfolgen.

«Ich habe heute unterschrieben. Ich freue mich darauf, 2022 wieder beide Serien in Angriff zu nehmen. Ich habe nach den ersten beiden Jahren in der MotoE noch eine Rechnung offen. In meinen Adern fließt Benzin, aber ich kann auch mit Strom fahren», erzählte der Eidgenosse. «In der MotoE werde ich bei sieben GP-Events je zwei Rennen haben. Ich freue mich darauf und sage Ten Kate ein Riesen-Dankeschön, dass ich an beiden Meisterschaften teilnehmen darf. Aber die Supersport-Serie hat 2022 klar Priorität.»

Das war 2021 anders: Da musste Aegerter auf die beiden Rennen in Catalunya verzichten, weil am selben Wochenende (18./19. September) das MotoE-Finale in Misano stattfand. Trotzdem wurde Aegerter mit 94 Punkten Vorsprung Champion!

«Es ist super, dass die FIM den MotoE-Terminkalender so aufgestellt hat, dass es keine Überschneidungen mit der Supersport-WM gibt, in der Dominique erneut starten wird», erklärte Intact-Teamchef Jürgen Lingg. «Glücklicherweise müssen wir uns darum nun keine Sorgen mehr machen, sodass wir auch 2022 zusammen in der MotoE antreten. Wir sind sehr glücklich, dass das so reibungslos funktioniert, denn Domi war in den letzten beiden Jahren einer der stärksten Fahrer und hätte es mehr als verdient, als Weltcupsieger vom Platz zu gehen.»

Der Schwabe weiter: «Domi hat alles, was es braucht, um den Titel einzufahren. Daher wollen wir nächstes Jahr noch einmal gemeinsam um den Weltcup-Gesamtsieg kämpfen. Die Konkurrenz ist groß und die Rennen sind sehr anspruchsvoll, aber dieser Herausforderung stellen wir uns gern. Diese starke Konkurrenz und das hohe Niveau machen diese Klasse so spannend. Ich traue Domi auf jeden Fall zu, da weiterzumachen, wo er aufgehört hat, denn er hat viel Selbstvertrauen getankt mit seinen Erfolgen der letzten Jahre. Ich bin überzeugt, dass alles möglich ist.»

Provisorischer Kalender Supersport-WM 2022:

08.–10. April: Aragón/Spanien

22.–24. April: Assen/Niederlande

20.–22. Mai: Estoril/Portugal

Mai: Istanbul/Türkei* (zu bestätigen)

10.–12. Juni: Misano/Italien

15.–17. Juli: Donington Park/Großbritannien*

29.–31. Juli: Most/Tschechien

09.–11. September: Magny-Cours/Frankreich

23.–25. September: Barcelona/Spanien

07.–09. Oktober: Portimao/Portugal

21.–23. Oktober: San Juan/Argentinien*

11.–13. November: Mandalika/Indonesien*



noch offen: Phillip Island/Australien



* = ohne Supersport-WM 300

Der provisorische MotoE-Kalender 2022:

30. April: Jerez/Spanien

01. Mai: Jerez/Spanien

14. Mai: Le Mans/Frankreich

15. Mai: Le Mans/Frankreich

28. Mai: Mugello/Italien

29. Mai: Mugello/Italien

25. Juni: Assen/Niederlande

26. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: KymiRing/Finnland

10. Juli: KymiRing/Finnland

20. August: Red Bull Ring/Österreich

21. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Misano/Italien

04. September: Misano/Italien

MotoE-Tests 2022

07. bis 09. März: Jerez/Spanien

11. bis 13. April: Jerez/Spanien

Fahrer und Teams Supersport-WM 2022:



Kallio Yamaha: Patrick Hobelsberger (D), Vugrinec? Hendra Pratama?



Bardahl Evan Bros Yamaha: Peter Sebestyen (H), Baldassarri?



Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Taccini? Hendra Pratama?



VFT Yamaha: Marcel Brenner (CH)



EAB Yamaha: Glenn van Straalen (NL)



GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Valentine Debise (F)



MS Yamaha: Unai Orradre (E), Daniel Valle (E)



MV Agusta Reparto Corse: Bahattin Sofuoglu (TR), Niki Tuuli (FIN), Baldassarri?



Aruba.it Ducati: Nicolò Bulega (I)



Barni Ducati: Oliver Bayliss (AUS)



CM Ducati: Maximilian Kofler (A), ?



AltoGo Ducati: Luca Ottaviani (I)



Althea Ducati: Federico Caricasulo (I)



Dynavolt Triumph: Paasch? Manzi? Soomer?



MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E)



Puccetti Kawasaki: Can Öncü (TR), Yari Montella (I)



Motozoo Kawasaki: Jeffrey Buis (NL), Ben Currie (AUS)



Prodina Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB)



Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I)



FETT = bestätigt