Das SBK-Paddock verliert eines seiner größten Talente

Die Gerüchte um den Wechsel von Supersport-Ass Manuel Gonzalez in die Moto2 haben sich am vergangenen Wochenende bewahrheitet. Das Paddock der Superbike-WM verliert eines seiner größten Talente.

Manuel Gonzalez ist das erste große Talent, das die 2017 gegründete Supersport-WM 300 bisher hervorbrachte. In seiner zweiten Saison in der Nachwuchsserie (2019) gewann der Spanier die Meisterschaft und stieg mit seinem Team ParkinGo Kawasaki sofort in die Supersport-Serie mit 600 ccm auf.



Als WM-Siebter bester Rookie erfolgte für 2021 der Wechsel auf Yamaha. In Magny-Cours fuhr der 19-Jährige seinen ersten Sieg ein, die Saison 2021 wird er als WM-Dritter beenden.



Auch außerhalb des Paddocks der seriennahen Weltmeisterschaft wurde man auf den talentierten Teenager aufmerksam. Das Moto2-Team MV Agusta Forward Racing verpflichtete Gonzalez in Assen und Aragón als Ersatz für den verletzten Lorenzo Baldassarri.

In Italien kursierte schon länger das Gerücht, dass Gonzalez in der kommenden Saison fix in die Moto2-WM wechseln wird. Anfang Oktober verdichteten sich die Anzeichen, dass der Madrilene beim neuen Yamaha-Moto2-Team VR46-Mastercamp andocken und als Erster Nicht-Italiener in die VR46 Academy des neunfachen Weltmeisters Valentino Rossi aufgenommen wird. Am Wochenende wurde dies nun offiziell.



«Ich freue mich sehr über dieses neue Projekt und die großartige Chance, die ich bekommen habe», kommentierte Gonzalez seinen Wechsel ins GP-Fahrerlager. «Es wird ein großer Schritt für meine Karriere sein, bei dem ich viel lernen und Spaß haben werde. Ich werde das Maximum geben, um in dieser Welt zu wachsen. Ein großes 'Dankeschön' an Yamaha und VR46 für ihr Vertrauen in mich. Und natürlich vielen Dank an die Familie Rovelli für ihre Unterstützung.»

Das ParkinGo-Team von Giuliano Rovelli wird dem Vernehmen nach Ende dieser Saison aufgelöst. ParkinGO ist ein großer Anbieter von Parkplätzen und Shuttle-Diensten an Flughäfen in Südeuropa.