Max Kofler auf Ducati: «Gewaltiger Umstieg von Moto3»

Seit Weihnachten trainierte Supersport-WM-Rookie Maximilian Kofler in Spanien regelmäßig mit einer Ducati 955 V2. Mit seinem neuen Team CM Racing rückt er erstmals im Februar aus.

Seine zweite Saison in der Moto3-WM verlief für Maximilian Kofler im CIP Green Power Team durchwachsen. Beim Start in die Saison sammelte der 21-Jährige mit den Plätzen 15 und 14 beim Katar-Doppel seine ersten WM-Punkte, wurde danach aber unter anderem von einer in Mugello erlittenen Brustwirbelverletzung eingebremst. Der Attnanger meldete sich nach der Zwangs- und Sommerpause beim Heimrennen in Spielberg zwar mit Platz 9 stark zurück, danach gelang ihm auf der KTM aber kein Punktgewinn mehr. Die letzten zwei Rennen erlebte er nach einer Covid-19-Infektion als Zuschauer, in der Moto3-WM fand er für 2022 keinen Platz.

Die Supersport-WM war schnell als Alternative ins Auge gefasst, Kofler sprach mit mehreren Teams. Von Anfang an favorisierte er ein Ducati-Team, Ende November hat sich der Österreicher mit CM Racing geeinigt.



«Auf Ducati Rennen zu fahren, ist der Traum eines jeden Rennfahrers», erzählte Kofler damals. «Der Fahrerlagerwechsel wird mir viel Stärke und Motivation geben, um bestmöglich in die nächste Saison zu starten.»

Gleich nach Weihnachten ging es für die Rennfahrerbrüder Maximilian und Andreas Kofler (er fährt in der IDM) aus Attnang-Puchheim nach Spanien, wo sie sich auf mehreren Strecken und auf verschiedenen Maschinen auf die kommende Saison vorbereiteten.



Maximilian war erstmals mit einer Ducati V2 unterwegs und sagte: «Es war ein gewaltiger Umstieg von der Moto3 auf die Ducati, aber ich hatte von der ersten Runde an ein gutes Gefühl auf dem neuen Bike.»

Am 8./9. Februar testen sämtliche Ducati-Fahrer aus der Superbike-, Supersport- und Endurance-WM in Portimao, dann wird Kofler erstmals den Twin seines neuen Teams CM Racing fahren.



«Wir haben die Mannschaft bei der Fahrt nach Spanien in Italien besucht», bemerkte der Youngster. «Das Umfeld ist richtig gut für meine erste Saison. Sie haben das Trainingsmotorrad, welches Ducati Austria und Ducati Salzburg für mich organisiert haben, gleich für die ersten Tests abgestimmt.»

Fahrer und Teams Supersport-WM 2022:



Kallio Yamaha: Patrick Hobelsberger (D), Alessandro Zetti (I)



Bardahl Evan Bros Yamaha: Peter Sebestyen (H), Lorenzo Baldassarri (I)



Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Leonardo Taccini (I)



VFT Yamaha: Marcel Brenner (CH)



EAB Yamaha: Glenn van Straalen (NL)



GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Valentine Debise (F)



MS Yamaha: Unai Orradre (E), Ondrej Vostatek (CZ)



AltoGo Yamaha: Luca Ottaviani (I)



MV Agusta Reparto Corse: Bahattin Sofuoglu (TR), Niki Tuuli (FIN)



Aruba.it Ducati: Nicolò Bulega (I)



Barni Ducati: Oliver Bayliss (AUS)



CM Ducati: Maximilian Kofler (A)



Althea Ducati: Federico Caricasulo (I)



Dynavolt Triumph: Hannes Soomer (EST), Stefano Manzi (I)



MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E)



Puccetti Kawasaki: Can Öncü (TR), Yari Montella (I)



Motozoo Kawasaki: Jeffrey Buis (NL), Ben Currie (AUS)



Prodina Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB)



Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I)



FETT = bestätigt