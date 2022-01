Oli Bayliss: Schon Rennpraxis mit der Ducati 955 V2

Schon bald wird Oli Bayliss in Portimão seinen ersten Test mit der Supersport-Ducati fahren. Die ersten Rennen mit der 955 V2 fuhr der Sohn von Superbike-Legende Troy Bayliss bereits in Australien.

2022 kehrt der Name Bayliss in die seriennahe Weltmeisterschaft zurück. In der neu formierten Supersport-Kategorie wird Oli Bayliss im Team Barni Racing eine Ducati 955 V2 fahren.



Anfang Dezember absolvierte der 18-Jährige das Finale der australischen Superbike-Serie auf einer Panigale V4R, doch nebenbei spulte der Teenager bereits fleißig Runden auf dem V2-Bike ab – Vater Troy hat seine Beziehungen spielen lassen und seinem Sohn, der eigentlich Oliver heißt, ein Trainingsmotorrad besorgt.

Oli lässt keine Gelegenheit aus, um sich auf die V2 einzuschießen. Mitte Dezember nahm er am alljährlichen Nachtrennen im Sydney Motorsport Park teil und kam dort in den Genuss einer Podiumsplatzierung.



«Es hat riesigen Spaß gemacht, die Panigale V2 im Rahmen der ‹St. George Motorcycle Club Pirelli Summer Night Series› zu fahren. Ich habe die Plätze 4, 4 und 3 erreicht, wichtiger war aber, vor meinem Wechsel in die Weltmeisterschaft möglichst viele Runden mit dem Bike zu fahren», sagte Bayliss.

Entsprechend gut wird Oli vorbereitet sein, wenn er am 8./9. Februar in Portimão erstmals sein diesjähriges Arbeitsgerät fahren wird. Mit Aruba-Werkspilot Nicolo Bulega und Max Kofler von CM-Racing sind zwei weitere Ducati 955 V2 als Referenz für den Australier mit von der Partie.