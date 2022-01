Offiziell: GP-Sieger Lorenzo Baldassarri fährt SSP-WM

Für regelmäßige Besucher von SPEEDWEEK.com ist die Meldung nicht überraschend: Der fünffache Moto2-Gewinner Lorenzo Baldassarri bestreitet die Supersport-WM 2022 für das Team Bardahl Evan Bros Yamaha.

Seit Mitte November steht fest: Nach acht Jahren in der Moto2-WM, fünf Grand-Prix-Siegen und zwölf Podestplätzen, findet Lorenzo Baldassarri für 2022 keinen Job in dieser Klasse. Seine stärkste Saison zeigte der 25-Jährige 2019, damals gewann er drei der ersten vier Rennen und führte die Moto2-Weltmeisterschaft an. Im weiteren Saisonverlauf gelangen ihm aber keine Podestplätze mehr und er wurde Gesamtsiebter. Im Jahr davor war er bereits WM-Fünfter. 2021 stürzte Baldassarri im Team MV Agusta Forward Racing auf den 31. Gesamtrang ab und schaffte es nur zweimal in die Punkte.

Ende November testete Baldassarri auf dem Circuito de Jerez mit dem Supersport-WM-Team von Andrea Quadranti und pilotierte eine MV Agusta F3 800.



Als klar wurde, dass Vizeweltmeister Steven Odendaal in die Endurance-WM wechselt, intensivierten sich auch die Gespräche zwischen dem Team Bardahl Evan Bros Yamaha und Baldassarri.



Seit vergangener Woche steht fest, dass «Balda» ins erfolgreichste Supersport-Team seit 2019 wechselt, soeben wurde dies offiziell bestätigt.

«Ich freue mich auf die neue Herausforderung mit dem Team Evan Bros und Yamaha in der Supersport-WM», verkündete Baldassarri. «Ich bin glücklich und motiviert und werde mich bestmöglich vorbereiten, um für den Saisonstart gerüstet zu sein. Ich möchte den Menschen um mich herum danken, die mich unterstützen. Und dem Team, das an mich glaubt und mir diese Chance gibt. Ich bin Teil eines sehr soliden Projekts mit professionellen Leuten. Ich möchte mich so schnell wie möglich an die Klasse anpassen. Mein Ziel ist, von Beginn an zählbare Ergebnisse zu erringen.»

Bis zur Saison 2018 spielte das Team Bardahl Evan Bros in der Supersport-WM keine tragende Rolle. Dann erfolgte der Wechsel von Honda zu Yamaha und mit Randy Krummenacher wurde ein Spitzenpilot verpflichtet. Der Schweizer fuhr dreimal aufs Podest, darunter ein Sieg in Thailand, und wurde WM-Vierter.



2019 schaffte das Team um Fabio Evangelista endgültig den Durchbruch und errang in der Weltmeisterschaft mit Krummi und Federico Caricasulo die Plätze 1 und 2.

2020 wurde die Weltmeisterschaft mit Andrea Locatelli erneut gewonnen, 2021 belegte Odendaal den zweiten Gesamtrang hinter Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha).



Mit Fahrern aus der Moto2-Schule machte Evangelista beste Erfahrungen, auch Krummenacher, Locatelli und Odendaal durchliefen diese.

Fahrer und Teams Supersport-WM 2022:



Kallio Yamaha: Patrick Hobelsberger (D), Vugrinec? Hendra Pratama?



Bardahl Evan Bros Yamaha: Peter Sebestyen (H), Lorenzo Baldassarri (I)



Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Leonardo Taccini (I)



VFT Yamaha: Marcel Brenner (CH)



EAB Yamaha: Glenn van Straalen (NL)



GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Valentine Debise (F)



MS Yamaha: Unai Orradre (E), Ondrej Vostatek (CZ)



MV Agusta Reparto Corse: Bahattin Sofuoglu (TR), Niki Tuuli (FIN)



Aruba.it Ducati: Nicolò Bulega (I)



Barni Ducati: Oliver Bayliss (AUS)



CM Ducati: Maximilian Kofler (A)



AltoGo Ducati: Luca Ottaviani (I)



Althea Ducati: Federico Caricasulo (I)



Dynavolt Triumph: Manzi? Soomer? Paasch?



MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E)



Puccetti Kawasaki: Can Öncü (TR), Yari Montella (I)



Motozoo Kawasaki: Jeffrey Buis (NL), Ben Currie (AUS)



Prodina Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB)



Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I)



FETT = bestätigt