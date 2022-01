Althea Racing baut Team für Jetski-Weltmeisterin auf 20.01.2022 - 07:23 Von Kay Hettich

© Facebook/Genesio Bevilacqua Die Teampräsentation von Althea-Ecosantagata

Althea-Boss Genesio Bevilacqua auf Abwegen. Mit einem Team in der italienischen Enduro-Meisterschaft betritt der 62-Jährige ein neues Terrain. An seinem Comeback mit Ducati in der Supersport-WM ändert das nichts.