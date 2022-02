Crash Oli Bayliss: Nach neun Runden im Krankenhaus 08.02.2022 - 17:06 Von Ivo Schützbach

© GeeBee Images Olie Bayliss vor Andrea Locatelli

Viel schlechter hätte die Premiere in der Supersport-WM für Oli Bayliss nicht laufen können. Der Australier aus dem Team Barni Ducati stürzte am Dienstagmorgen in Portimao, die Schwere der Verletzungen ist unklar.