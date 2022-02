Tschechien: Trauer um Talent Jakub Gurecky (16)

Das tschechische Nachwuchstalent Jakub Gurecky hätte der nächste GP-Rennfahrer aus Tschechien werden sollen. Am Wochenende verunglückte er beim Training tödlich.

Der talentierte tschechische Nachwuchs-Motorradrennfahrer Jakub Gurecky ist tot. Bei einem Training in der Go-Kart Halle in Martin (Slowakei) hat Gurecky am Wochenende mit einem Ohvale-Minibike trainiert. Dabei ist der schnelle Teenager leider schwer gestürzt und seinen Verletzungen erlegen.

Als Sieger des Northern Talent Cups 2021 hat sich der vielversprechende Jakub Gurecky für den Red Bull Rookies Cup 2022 qualifiziert. Aber leider kann er sich jetzt den Traum von der internationalen Karrriere nicht mehr erfüllen.

Jakub Gurecky kam aus Zlin und sollte in der kommenden Saison im Red Bull Rookies Cup, der im Rahmen der Europa-GP ausgetragen wird, an die Erfolge seiner Landsleute Jakub Kornfeil und Karel Hanika anknüpfen.

Gurecky war im Northern Talent-Cup im Vorjahr eine Klasse für sich, denn er beendete alle 14 Rennen in den Top-Ten. Er feierte auf der KTM des Teams JRT Brno Circuit vier Siege, zwei zweite und drei dritte Plätze und ließ seinen Verfolger Luciano Lorenz um 33 Punkte hinter sich.

Gurecky ist bereits der vierte Nachwuchsfahrer, der in den letzten acht Monaten ums Leben gekommen ist. Der 19-jährigen Schweizer Jason Dupasquier aus dem Prüstel-GP-KTM-Team verunglückte Ende Mai im Moto3-Qualifying beim Mugello-GP tödlich. Dann folgte die Bestürzung über den dramatischen Verlust eines weiteren Nachwuchsfahrers, als der erst 14-jährige Hugo Millán im European-Talent-Cup-Rennen in Aragón überfahren wurde und an der Unfallstelle verstarb. Und Ende September wurde beim Supersport-300-WM-Lauf in Jerez der tragische Todessturz des 15-jährigen Yamaha-Fahrers Dean Berta Viñales beklagt, ein Cousin des neunfachen MotoGP-Siegers Maverick Viñales, dessen Vater das SSP-300-WM-Team betrieb.

Danach haben FIM und Dorna die Alterslimits für etliche Rennserien hochgesetzt und beschlossen, die Startfelder zu verringern.

Nach der schrecklichen Nachricht vom Tod Jakub Gureckys gehen unser Mitleid und unsere Anteilnahme an die Familie, an die Angehörigen Bekannten und Freunde des ehrgeizigen Rennfahrers.

Ruhe in Frieden, Jakub.