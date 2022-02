Maximilian Kofler: So sieht seine Ducati 955 V2 aus

50 Tage vor dem Beginn der Supersport-WM 2022 in Aragon hat das Team CM Racing sein Design vorgestellt. Passend zum österreichischen Piloten Max Kofler und Ducati sind die Grundfarben Rot und Weiß.

Im Vorjahr gab das italienische Team CM Racing mit Fahrer Luca Bernardi und Yamaha sein Debüt in der Supersport-WM. Der Youngster eroberte fünf Podestplätze und war auf gutem Weg, Dritter der Weltmeisterschaft zu werden. Dann verletzte sich Bernardi aber in Magny-Cours und fiel für die restliche Saison aus. Als Ersatz wurde Ex-Weltmeister Randy Krummenacher verpflichtet, der bereits an seinem ersten Wochenende in Barcelona gewann.

Für 2022 wechselt CM Racing von Yamaha zu Ducati, als Fahrer wurde der aus der Moto3-WM kommenden Max Kofler verpflichtet. «Ich kann es kaum erwarten, Maximilian mit der neuen Verkleidung auf der Rennstrecke zu sehen», sagte Teameigentümer Alessio Cavaliere.



Die Grundfarbe Rot, ein Synonym für Ducati, wird ergänzt durch Weiß und Schwarz. Das Design stammt von Paolo Cristante und passt bestens zu den österreichischen Landesfarben.