Max Kofler: Vom Vallelunga-Test zur Team-Präsentation

Das Design der Ducati Panigale 955 V2 für die Supersport-WM 2022 enthüllte CM Racing bereits vor einigen Tagen. Die offizielle Präsentation mit Max Kofler folgte unmittelbar nach einem Test in Vallelunga.

Mit der offiziellen Teampräsentation von CM Racing ist endgültig klar, dass Maximilian Kofler einziger Pilot des italienischen Teams sein wird. Ursprünglich plante Teamchef Manuel Cappelletti ein zweites Motorrad mit Randy Krummenacher als Aushängeschild, doch der Schweizer entschied sich zum Wechsel in die Endurance-WM.



Das erste Bild der Ducati wurde bereits vor zehn Tagen veröffentlicht, für das erste Teamfoto posierte CM Racing vor der beeindruckenden Kulisse des Kolosseum in Rom. Anschließend wurden Unterstützer, Freunde und Fans des Teams in den angesagten Club Vinile geladen.

Der Österreicher Kofler sieht seiner Debüt-Saison in der seriennahen Weltmeisterschaft zuversichtlich entgegen. Passend zur Herkunft des 21-Jährigen und auch von Ducati sind die Grundfarben des Motorrades Rot und Weiß.



«Mich fasziniert die Lackierung des Bikes, die allein schon schnell wirkt», sagte Kofler. «Natürlich hoffe ich, dass ich das auf der Strecke umsetzen und großartige Ergebnisse erzielen kann. Die Präsentation bestätigte das großartige Gefühl, das zwischen dem Team und mir bereits gewachsen ist. Ich kann wirklich sagen, dass wir startklar sind.»

Unmittelbar vor der Präsentation war das Team für einen Testtag auf der Rennstrecke in Vallelunga – ursprünglich waren zwei Tage geplant.



«Es war ein anstrengender, aber profitabler Tag. Beim Vallelunga-Test haben wir einige interessante Dinge verstanden, die uns sicherlich bei der Abstimmung des Bikes helfen werden», erklärte Cappelletti. «Die Präsentation war sehr spannend. Ich denke, mit dem Motorrad vor dem Kolosseum zu posieren, sorgte bei uns allen für Emotionen, von denen wir während der Saison zehren werden.»