Frau von Troy Bayliss: Jetzt hat Sohn Oli ihren Segen

Der dreifache Superbike-Weltmeister Troy Bayliss hat mit seiner Frau Kim drei Kinder großgezogen. 2022 tritt Sohn Oliver erstmals als Stammfahrer in der Weltmeisterschaft an und fährt eine Supersport-Ducati 955.

Am 8. Februar hatte Oli Bayliss in Portimao Premiere mit seinem diesjährigen Team Barni Racing und der Ducati 955 V2. Nach nur neun Runden stürzte der 18-Jährige mit einem mächtigen Highsider und musste den Test wegen einer Fraktur im rechten Sprunggelenk beenden. Auf eine Operation wurde verzichtet, der Teenager trägt aber eine stützende Orthese und verwendet Gehhilfen, um die Belastung des Bruchs zu minimieren.



Bayliss’ Ziel: Beim nächsten Test am 16./17. März in Misano wieder dabei sein.

Olis Karriere wurde von Vater Troy, dreifacher Superbike-Weltmeister und 52-facher Laufsieger, systematisch aufgebaut und gefördert: «Er begann mit 11 oder 12 Jahren. Bevor er in der nationalen Meisterschaft startete, war er nur hin und wieder gefahren. Als er laufen konnte, kaufte ich ihm ein Metrakit und er fuhr auf einer Kartbahn. Bei seinem ersten Rennen regnete es und ich sagte meiner Frau, dass wir von einer Brücke aus das Rennen anschauen. Er fuhr dann irgendwo auf Platz 4 oder 5, als er unmittelbar vor uns stürzte – er war an dieser Stelle ziemlich schnell. Kim schaute mich an und sagte nur ‹besser du verbrennst das verdammte Bike›.»

«Heute hat sie verstanden, dass es das ist, was er machen will», hält Troy fest. «Dafür fühle ich mich jetzt wie sie damals. Ich kann kaum hinsehen und bin wie jeder Vater ziemlich nervös. Früher habe ich das nie nachvollziehen können, jetzt mache ich mir Sorgen. Aber er hat viel Potenzial, ein professioneller Rennfahrer zu sein.»