SSP-Test Estoril: Aegerter vorne – dann kam der Regen

Jeweils vier einstündige Sessions haben die Teams aus der Supersport-WM bei den Testfahrten in Estoril am Dienstag und Mittwoch. Seit 11.10 Uhr regnet es, die weitere Vorhersage verheißt nichts Gutes.

Die erste Session am Dienstagmorgen beendete Weltmeister Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) bei trockenen Verhältnissen als deutlich Schnellster. Der Schweizer fuhr 1:40,485 min und war damit fast 0,9 sec besser als der überraschend starke Andy Verdoia auf Platz 2.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde fuhr Isaac Vinales (Yamaha) 2020 in 1:40,053 min, den Pole-Rekord hält seit dem gleichen Jahr Andrea Locatelli (Yamaha) mit 1:39,520 min.

Möglicherweise war die erste Session die einzige, die bei guten Bedingungen stattfand, seit 11.10 Uhr regnet es auf dem Estoril Circuit. Laut Vorhersage soll das Wetter bis Mittwochabend so bleiben.



Der Deutsche Meister Patrick Hobelsberger aus dem Team Kallio Yamaha verpasste die gesamte erste Stunde, weil die Elektronik an seiner R6 zickte.

Raffaele De Rosa aus dem Orelac-Team ist in Portugal als einziger Ducati-Fahrer dabei, der Italiener verlor bei seinem Roll-out im Trockenen 3,5 sec auf Aegerter.



Hannes Soomer auf der einzigen Triumph kam immerhin bis auf 1,8 sec an den Rohrbacher heran.



Marcel Brenner und Kyle Smith aus dem Team VFT Yamaha stehen zwar auf der Teilnehmerliste, sie haben sich wegen der schlechten Wettervorhersage aber kurzfristig entschieden, statt in Estoril in Misano zu testen.

In der zweiten Session auf nasser Strecke war Glenn van Straalen aus dem Team EAB Yamaha der klar Schnellste, er nahm Leo Taccini und dessen Ten-Kate-Teamkollege Aegerter auf den Plätzen 2 und 3 über eine Sekunde ab.

Zeiten Supersport-Test Estoril, Dienstag, 1. Session:

Dominique Aegerter (CH), Yamaha, 1:40,485 min

Andy Verdoia (F), Yamaha, 1:41,354

Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, 1:41,366

Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:41,571

Jules Cluzel (F), Yamaha, 1:41,881

Hannes Soomer (EST), Triumph, 1:42,234

Peter Sebestyen (H), Yamaha, 1:42,431

Leonardo Taccini (I), Yamaha, 1:43,178

Ondrej Vostatek (CZ), Yamaha, 1:43,590

Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:43,901

Alessandro Zetti (I), Yamaha, 1:45,400

Unai Orradre (E), Yamaha, 1:46,310

Patrick Hobelsberger (D), Yamaha, keine Zeit

Zeiten Supersport-Test Estoril, Dienstag, 2. Session:

Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:56,990 min

Leonardo Taccini (I), Yamaha, 1:58,018

Dominique Aegerter (CH), Yamaha, 1:58,062

Hannes Soomer (EST), Triumph, 1:58,277

Peter Sebestyen (H), Yamaha, 2:00,246

Alessandro Zetti (I), Yamaha, 2:00,254

Jules Cluzel (F), Yamaha, 2:01,425

Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, 2:01,426

Patrick Hobelsberger (D), Yamaha, 2:12,069

Raffaele De Rosa (I), Ducati, 2:12,890

Ondrej Vostatek (CZ), Yamaha, 2:14,339

Unai Orradre (E), Yamaha, keine Zeit

Andy Verdoia (F), Yamaha, keine Zeit