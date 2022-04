Marcel Brenner fuhr mit gedrosseltem Yamaha-Motor

Marcel Brenner in Aragon

Für Marcel Brenner (VFT Yamaha) endeten die Saisonvorbereitungen in Aragon nicht nach seinen Vorstellungen. Trotzdem blickt er dem Auftakt der Supersport-WM am kommenden Wochenende zuversichtlich entgegen.

Die zweitägigen Dorna-Tests im Vorfeld der am Wochenende beginnenden Weltmeisterschaft 2022 waren wetterbedingt eine Herausforderung für alle Teams und Fahrer. Es dauerte bis Mitte des zweiten Tages, ehe die Temperaturen am Dienstag ein Fenster erreichten, in dem vernünftiges Arbeiten auf der Strecke möglich war.

Marcel Brenner und sein italienischen VFT-Yamaha-Team begannen den zweiten und letzten Tag mit ähnlichen Problemen wie am Ende von Tag 1, als seine R6 nur widerwillig um die Kurven wollte. Mit Verwendung der weicheren Reifenoption konnten diese Schwierigkeiten schnell behoben werden. Bis zum Testende steigerte sich Brenner auf 1:55,363 min, womit er als 20. fast zwei Sekunden auf die Bestzeit von Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) verliert.

«Grundsätzlich haben wir auch am zweiten Tag gute Arbeit geleistet», meinte Brenner. «Meine Vorstellung war 1:54 min zu fahren, dann wäre ich 100-prozentig zufrieden. Okay, 1:55 min tief ist nicht weit davon entfernt, aber ein wenig wurmt es mich schon, mein Ziel verfehlt zu haben. Dazu muss ich aber sagen, dass wir nicht mit der vollen Motorleistung gefahren sind. Im Gegenteil, wir haben die Leistung sogar noch ein bisschen mehr gedrosselt, um den neuen Motor für das Wochenende zu schonen.»

«Das macht sicher einen Unterschied, auch wenn schwer einzuschätzen ist, wieviel tatsächlich», ergänzte der Schweizer. «Wir gehen davon aus, dass es pro Runde eine halbe bis zu einer Sekunde ist. Das werden wir dann am Wochenende sehen. Aus den Kurven raus war deutlich zu spüren, dass das Motorrad nicht so kraftvoll beschleunigt. Ich bin gespannt was mit den Rundenzeiten passiert, wenn wir mit 100 Prozent Leistung fahren.»