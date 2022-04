Aragón. Lauf 1: Rookie Baldassarri besiegt Aegerter

Im ersten Rennen der Supersport-WM 2022 lieferten sich die Yamaha-Piloten Lorenzo Baldassarri und Dominique Aegerter einen spannenden Kampf um den Sieg, den der Rookie gewann. Keine Ducati, MV, Triumph auf dem Podest.

Mit Lorenzo Baldassarri eroberte ein Rookie die erste Supersport-Pole der Saison 2022. Der frühere Moto2-Pilot hat Yamaha-Team Evan Bros vorzügliches Material zur Verfügung und gilt für viele im Paddock als einer der Favoriten auf den Titel. Weltmeister Dominique Aegerter (Yamaha) und Can Öncü (Kawasaki) komplettierten die erste Startreihe.



Bester Ducati-Pilot in der Superpole war mit Nicolo Bulega ein weiterer Umsteiger aus der Moto2. Der Finne Niki Tuuli stellte MV Agusta auf Startplatz 10. Hannes Soomer sorgte als Zwölfter für das beste Quali-Ergebnis von Triumph.



Das erste Rennen sollte zeigen, wie sich die Kräfteverhältnisse über eine Renndistanz entwickeln und ob die von der FIM entwickelte Balanceregel funktioniert. Das Wetter präsentierte sich konstant mit 17 Grad Luft- und 30 Grad Asphalttemperatur.

Nach dem Start setzten sich Aegerter, Baldassarri und Öncü an der Spitze ab. Jeder führte das Rennen zeitweise an; die Positionen wechselten mehrfach. Im letzten Renndrittel zog Aegerter das Tempo noch einmal an, nur Baldassarri hielt mit dem Weltmeister mit. Nach einem schönen Duell in den letzten zwei Runden gewann Baldassarri sein erstes Supersport-Rennen vor Aegerter und Öncü.



Die neuen Supersport-Motorräder von Ducati, MV Agusta und Triumph scheinen über die Distanz noch nicht ganz die Performance der etablierten 600er-Bikes zu haben. Mit 9 sec Rückstand fuhr Bulega die beste Panigale 955 V2 ins Ziel, eine Sekunde später folgte Tuuli mit der F3 800 und erst 15 sec nach dem Sieger erreichte Manzi mit der Street Triple 765 RS die Linie.

Nach der enttäuschenden Superpole (nur Platz 19) fuhr Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) mit Platz 10 ein versöhnliches Ergebnis ein. Der von Platz 6 gestartet Marcel Brenner (Yamaha) fiel dagegen immer weiter zurück und kam als 17. ins Ziel. Max Kofler wurde mit der Ducati als 22. abgewunken.

So lief das Rennen:

Start: Aegerter vor Öncü und Baldassarri in die erste Kurve. Caricasulo auf 4, Brenner Sechster, Hobelsberger auf 18.



Runde 1: Öncü führt vor Aegerter und Baldassarri. Tuuli vor auf Platz 4 vor Caricasulo, Van Straalen und Brenner. Sturz Cluzel.



Runde 2: Aegerter mit schnellster Rennrunde ein 1:54,526 min, aber die Top-3 innerhalb nur 0,4 sec.



Runde 3: In Kurve 1 bremste sich Öncü wieder an die Spitze, auch Baldassarri schlüpft bei Aegerter durch. Öncü brennt eine 1:54,863 min in den Asphalt. Brenner im Kampf um Platz 5. Hobelsberger auf 18, Kofler auf 22.



Runde 4: Öncü zieht das Tempo an und distanziert Baldassarri (2.) um 0,8 sec. Sturz Montella. Bulega (5.) jetzt bester Ducati-Pilot.



Runde 5: Keine Veränderung an der Spitze. Manzi mit Triumph vor auf Platz 9. Brenner fällt zurück.



Runde 6: Aegerter (3.) mit schnellster Rennrunde in 1:53,795 min – neuer Rekord. 300er-Weltmeister Adrian Huertas (Kawasaki) auf Platz 7 gut dabei. Hobelsberger auf Platz 14.



Runde 7: Öncü, Baldassarri und Aegerter innerhalb 0,8 sec. Van Straalen (4.) 2,6 sec zurück. Bulega (Ducati), Tuuli (MV) und Manzi kämpfen 6 sec zurück um Platz 5.



Runde 8: Baldassarri neuer Führender, dann Öncü und Aegerter. Brenner nur noch auf Platz 18.



Runde 9: Aegerter vorbei an Öncü und schnappt sich in Kurve 1 die Führung. Hobelsberger auf Platz 13.



Runde 10: Baldassarri und Aegerter wechseln sich an der Führung mehrfach ab.



Runde 11: Aegerter legt nach und fährt sich ein wenig von Baldassarri frei. Bulega (5.) unter Druck von Tuuli (6.). Hobelsberger auf Platz 13 mit Anschluss bis Platz 10.



Runde 12: Baldassarri lässt nicht locker, Öncü 1,9 sec zurück.



Runde 13: Hobelsberger auf Platz 10 – einen Platz kann der Kallio-Pilot noch aus eigener Kraft gewinnen.



Runde 14: Zwischen Aegerter und Baldassarri geht es eng zu, jeder hat in einem Streckenteil einen Vorteil und kann Überholmanöver setzen.



Runde 15: Baldassarri gewinnt sein erstes Supersport-Rennen mit einem riesigen Vorderradrutscher in der letzten Kurve.