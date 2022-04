Aragón: Baldassarri mit Pole-Rekord vor Aegerter

Die erste Pole der Supersport-WM 2022 sicherte sich Yamaha-Ass Lorenzo Baldassarri. Mit Can Öncü (Kawasaki), Nicolo Bulega (Ducati) und Niki Tuuli (MV Agusta) sind drei weitere Hersteller in den Top-10.

Das Superpole-Format der Supersport-WM entspricht einem 20-minütigen Qualifying. Den Piloten steht zwar nach wie vor kein Qualifyer-Reifen zur Verfügung, in Misano 2021 führte Pirelli aber den superweichen SCX-Hinterreifen ein. Zum Einsatz kommen daher für gewöhnlich die weichste Variante der Rennreifen, die in den letzten Minuten für die Zeitenjagd verwendet wird.



Am Freitag überzeugte Weltmeister Dominique Aegerter mit konstant schnellen Zeiten. Der Ten-Kate-Yamaha-Pilot aus der Schweiz fuhr in 1:53,407 min über 0,5 sec schneller als Ducati-Ass Nicolo Bulega auf Platz 2. In den Top-10: Marcel Brenner (Yamaha) auf der neunten Position und Patrick Hobelsberger (Yamaha) als Zehnter.



Zur Info: Den Pole-Rekord stellte Jules Cluzel (Yamaha) im Jahr 2021 in 1:52,937 min auf.

Die erste ernstzunehmende Rundenzeit legte in der Superpole Can Öncü (Kawasaki) in 1:53,303 min auf seiner ersten fliegenden Runde vor. Nur Glenn van Straalen (Yamaha) und Federico Caricasulo (Ducati) glänzten zu diesem frühen Zeitpunkt mit einer Runde unter 1:54 min. Aegerter hielt sich mit einer 1:54,551 min noch zurück.



Nach neun Minuten übernahm Moto2-Umsteiger Lorenzo Baldassarri von Evan Bros Yamaha in 1:53,176 min die Führung in der Zeitenliste. Derweil hatte sich Aegerter mit 0,3 sec Rückstand auf Platz 3 vorgearbeitet.



Anschließend steuerten die Supersport-Piloten ihre Boxen an, um sich den SCX-Reifen montieren zu lassen.

Den Anfang machte Bulega, der seine donnernde V2-Ducati in 1:53,236 min auf Platz 2 stellte. Zeitgleich war Öncü bereits um 0,3 sec vorne, als die Session nach einem Sturz von Federico Fuligni unterbrochen werden musste. Die Ducati des Italiener blieb auf der Strecke liegen.



Bei nur noch fünf Minuten auf der Uhr lief es auf ein spannendes Finale hinaus. Mit einer schnellen Out-Lap waren zwei fliegende Runden möglich.



Der Zeitenmonitor zeigte viel rot, vor allem Baldassarri und Aegerter lieferten sich ein Fernduell um die Bestzeit. Zunächst setzte sich aber Öncü in 1:53,128 min an die Spitze, doch Aegerter unterbot den Kawasaki-Piloten in 1:53,050 min. Dann knallte Baldassarri in neuer Rekordzeit von 1:52,706 min über den Zielstrich. Dabei blieb es, denn auf der zweiten fliegenden Runde konnte kein Pilot mehr nachlegen. Baldassarri versuchte es, stürzte aber.

Mit Aegerter auf Startplatz 2 und Marcel Brenner (Yamaha) als Sechster verkauften sich die Schweizer hervorragend. Enttäuschend endete die Superpole dagegen für Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha), der sich nur auf Startplatz 19 qualifizierte. Max Kofler (Ducati) wird die Rennen von Startplatz 23 in Angriff nehmen.