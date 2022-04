Podium für Ducati V2: Mit 75% Drosselklappenöffnung

Mit großen Erwartungen waren die Blicke beim Auftakt der Supersport-WM in Aragon auf die neue Balance-Regel gerichtet. Die Basis stimmt, wie ein Podestplatz von Nicolo Bulega auf seiner Ducati Panigale beweist.

Nicolo Bulega aus dem Ducati-Team Aruba.it war mit seiner Panigale V2 im MotorLand Aragon auf Anhieb vierte Kraft: Die Pole-Position und die Laufsiege machten erwartungsgemäß Weltmeister Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) und der fünffache GP-Sieger Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) unter sich aus, klar Dritter war Can Öncü aus dem Team Kawasaki Puccetti.



Bulega qualifizierte sich für Startplatz 4, in den Rennen wurde er Fünfter und Dritter. Mit dem Podiumsplatz im zweiten Rennen hatte er Glück, weil Öncü seine ZX-6R kurz vor Rennende mit technischen Gebrechen abstellen musste.

«Wir haben großartige Arbeit geleistet», hielt Bulega beim Treffen mit SPEEDWEEK.com fest. «Unser Motorrad ist stark, aber nicht so stark, wie es sein könnte. Wir müssen verstehen, in welche Richtung sich die Regeln entwickeln. Ich bin gut gefahren und auch die Abstimmung war sehr gut.»



Um die verschiedenen Motorkonzepte zu balancieren, es kommen Vierzylinder mit 600 ccm, Dreizylinder mit 765 bis 800 ccm und der Ducati-Twin mit 955 ccm zum Einsatz, greifen die Techniker des Motorrad-Weltverbands FIM in die Elektronik ein. Bei Ducati hat das zur Folge, dass die Drosselklappen sich nur zu 75 Prozent öffnen dürfen.

«Ich brauche mehr Beschleunigung», hielt Bulega fest. «Nur 75 Prozent ist ein zu großer Eingriff, in den ersten drei Gängen verliere ich an jedem Kurvenausgang gegenüber den anderen Maschinen. Jetzt müssen wir abwarten, ob die Regeln angepasst werden. Wenn nicht, haben wir dieses Problem die ganze Saison. Am schlimmsten ist es, wenn wir eine langsame Kurve vor einer langen Gerade haben, wie es in Aragon der Fall ist. Erst ab dem fünften Gang konnte ich einige Meter gutmachen, aber da war die Gerade zu Ende. Ich musste von weit hinten kommend überholen, das hat den Vorderreifen sehr strapaziert. Und ich musste jede Runde am Limit fahren.»

Mit seiner Leistung ist der aus der Moto2-WM kommende Supersport-Rookie zufrieden: «Ich kann wieder so fahren, wie ich will. Die vergangenen Jahre in Moto2 hatte ich kein gutes Gefühl, das lag teilweise auch an meinem Fahrstil. Ich schafft es aufs Podium, worüber ich glücklich bin. Mit diesem Projekt wollen wir aber gewinnen, nicht nur aufs Podest fahren.»

Ducati hat in der Supersport-WM ein neues Kapitel aufgeschlagen, Bulega sorgte für den ersten Podestplatz seit Gianluca Nannelli am 15. April 2007 in Valencia. «Damals war ich sieben Jahre alt und kann mich nicht mehr erinnern», lachte der 22-jährige Bulega. «Wir nehmen dieses unglaubliche Resultat mit – aber wir wollen gewinnen.»

In der Gesamtwertung liegt Bulega nach zwei Rennen hinter den punktgleichen Aegerter und Baldassarri (je 45) mit 27 Punkten auf Rang 3, einen Zähler vor dem überraschend starken Glenn van Straalen aus dem Team EAB Yamaha.

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Lorenzo Baldassarri Yamaha 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,239 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 1,165 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 6,875 5. Nicolo Bulega Ducati + 9,092 6. Niki Tuuli MV Agusta + 10,194 7. Stefano Manzi Triumph + 15,494 8. Federico Caricasulo Ducati + 15,529 9. Adrian Huertas Kawasaki + 16,730 10. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,513 11. Hannes Soomer Triumph + 23,775 12. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 23,939 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 24,983 14. Peter Sebestyen Yamaha + 25,543 15. Andy Verdoia Yamaha + 26,108 16. Raffaele De Rosa Ducati + 26,190 17. Marcel Brenner Yamaha + 26,389 18. Leonardo Taccini Yamaha + 26,868 19. Jules Cluzel Yamaha + 39,919 20. Kyle Smith Yamaha + 41,545 21. Oliver Bayliss Ducati + 42,845 22. Maximilian Kofler Ducati + 42,966 23. Filippo Fuligni Ducati + 44,255 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 45,631 25. Alessandro Zetti Yamaha + 46,846 26. Eugene James Mcmanus Kawasaki > 1 min 27. Unai Orradre Yamaha > 1 min Out Jeffrey Buis Kawasaki Out Yari Montella Kawasaki

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,030 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 7,587 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 8,012 5. Niki Tuuli MV Agusta + 11,276 6. Jules Cluzel Yamaha + 13,050 7. Yari Montella Kawasaki + 15,732 8. Stefano Manzi Triumph + 16,573 9. Raffaele De Rosa Ducati + 20,078 10. Hannes Soomer Triumph + 20,227 11. Adrian Huertas Kawasaki + 20,335 12. Federico Caricasulo Ducati + 21,650 13. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,160 14. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 26,731 15. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 29,510 16. Andy Verdoia Yamaha + 29,529 17. Unai Orradre Yamaha + 32,289 18. Jeffrey Buis Kawasaki + 33,628 19. Oliver Bayliss Ducati + 33,930 20. Kyle Smith Yamaha + 33,939 21. Filippo Fuligni Ducati + 43,001 22. Ondrej Vostatek Yamaha + 43,509 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki + 59,819 Out Can Öncü Kawasaki Out Leonardo Taccini Yamaha Out Peter Sebestyen Yamaha Out Maximilian Kofler Ducati Out Marcel Brenner Yamaha Out Alessandro Zetti Yamaha